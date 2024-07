Pas de faux-pas inaugural pour l’Allemagne face au Japon

Sous les yeux attentifs de Bryan George, analyste vidéo de l’équipe de France, les deux futurs adversaires des Bleus s’étalonnaient sur le parquet du Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Et l’Allemagne n’a pas trébuché face au Japon (97-77), se plaçant directement en position de force dans le Groupe B.

Face à une équipe japonaise atypique, pas aidée par la défaillance de son leader Rui Hachimura (20 points, mais à 4/19), les champions du monde ont pourtant dû longuement batailler avant de pouvoir se sentir plus sereins. Un premier retour des hommes de Tom Hovasse, à l’approche de la mi-temps (de 47-31 à 49-42), avait déjà enflammé le public nordiste et montré qu’il était impossible de se relâcher face à ces artificiers. Mais au bout d’un moment, la logique athlétique (à commencer par la différence de taille) a fini par parler. Plus grande, plus forte, plus armée, la Mannschaft s’est irrémédiablement détachée, insistant dans la raquette (33 points en cumulé pour le duo Mo Wagner – Daniel Theis), soignant son panier-average en vue d’un éventuel spot de meilleur 3e. Même si ce n’est évidemment pas l’objectif allemand…