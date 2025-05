Aix-Maurienne retire les maillots de Thomas Yvrande et Moses Sonko

Pour la célébration de son millième match en Pro B, Aix-Maurienne avait invité de nombreux anciens vendredi contre le SCABB, de son coach champion 1997 Patrick Maucouvert à son ex-MVP français Moussa Badiane.

Et si la fête a été quelque peu gâchée par la victoire ligérienne (107-88), les 1 600 spectateurs de la Halle Marlioz ont pu célébrer deux des plus grands noms de l’histoire d’AMSB, Thomas Yvrande et Moses Sonko, venu spécialement de Gambie pour l’occasion, qui ont vu leurs maillots être retirés.

Yvrande le fidèle

L’un aura été le joueur le plus fidèle de l’histoire du club, Savoyard pur jus, et resté à Aix-Maurienne lors de toute sa carrière professionnelle (2003/17). « J’avais découvert Thomas Yvrande par hasard, en arbitrant un derby minime à La Motte-Servolex », nous racontait le créateur du club, Jean-Paul Genon la semaine dernière. Il n’avait fait aucune détection, rien du tout, mais je le trouvais pas mal du tout. Quand j’avais dit au conseiller technique qu’on le prenait en cadets France, il m’avait répondu qu’il ne pourra pas jouer plus haut que départemental ! Quand il a signé son premier contrat pro, on lui a envoyé la petite coupure de presse en mettant « Tout le monde peut se tromper ». Yvrande, c’était un altruiste, jamais quelqu’un qui tirait la couverture à lui. Au contraire, il m’énervait beaucoup… C’était le spécialiste pour faire le plus dur : partir en double-pas et au moment de la poser dans le cercle faire une passe improbable en course souvent interceptée. Par contre, c’était un gros défenseur, qui n’avait pas peur de plonger par terre. »

Sonko, le guerrier

L’autre aura été l’un des étrangers les plus dominants vus à Aix-Maurienne, capable de tourner à plus de 19 points en moyenne, cité par Jean-Paul Genon comme le joueur le plus guerrier passé par le club, revenu en NM1 en 2016 pour aider l’institution savoyarde à remonter en Pro B, malgré un physique en vrac. « Ici, c’était Monsieur Moses Sonko. Le jour de la finale en NM1, à Saint-Vallier, il se fait une entorse monstre en première mi-temps. Ce jour-là, on avait trois kinés. Moi, j’étais derrière le banc, ils me font signe que c’est mort. Il a exigé que les gars le strappent à mort, il a joué et c’est lui qui a mis le panier à 3-points de la victoire ! »

Également passé par Quimper, Bourg-en-Bresse et le… BC Belfort, Moses Sonko a passé cinq saisons à Aix-Maurienne (2009/11, 2016/18), atteignant également les demi-finales de Pro B en 2010.