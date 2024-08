Ajša Sivka, une prodige du basket européen à Tarbes !

Si Endy Miyem et Isabelle Strunc sont attendues dans les Hautes-Pyrénées, le Tarbes Gespe Bigorre a officialisé ce lundi la signature de Ajša Sivka (1,92 m, 18 ans) pour la saison 2024-2025. Soit un retour en France, trois ans après son crochet par le centre de formation de l’ASVEL Féminin où elle avait notamment goûté à la Nationale 1 Féminine.

Mais ce n’est pas pas son passage par Lyon qui marque les esprits, plutôt tout le reste du CV, qui n’est pas sans rappeler un autre prodige slovène, Luka Doncic, au même âge. Alors que la star des Dallas Mavericks a remporté l’EuroBasket à 18 ans, Ajša Sivka a fêté sa première sélection avec les A à 17 ans et 1 jour. L’an dernier, avant même ses 18 ans, elle a disputé un championnat d’Europe seniors à domicile, tout en y tenant un vrai rôle (8 points à 36%, 6 rebonds et 3,7 passes décisives).

MVP de l’EuroBasket U18 !

Quid de son parcours dans le basket jeune ? Le FIBA U16 Challengers en 2021 ? Championne et MVP. L’EuroBasket U18 division B en 2022 ? Championne et MVP. L’EuroBasket U18 en 2023 ? Championne et MVP (15,9 points à 49%, 9,3 rebonds et 3 passes décisives), avec un sacre face à… l’équipe de France en finale (20 points et 12 rebonds), juste après un récital contre la Serbie en demi (30 points à 12/18, 12 rebonds et 7 passes décisives pour 45 d’évaluation).

Partie à Schio après son départ de l’ASVEL, Ajsa Sivka a agrémenté son palmarès d’un premier trophée en pro (championne d’Italie 2023), en plus d’une troisième place en EuroLeague. Mais la jeune slovène a surtout pu disputer de vraies minutes sur la plus grande scène européenne, obtenant un vrai rôle au sein de l’équipe transalpine ces derniers mois (2 points et 1,9 rebond en 9 minutes de moyenne sur 15 matchs). Capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, elle viendra tenter de faire décoller sa carrière professionnelle dans les Hautes-Pyrénées, surtout après un championnat d’Europe U20 assez peu conforme à son standing le mois dernier (9,9 points, 7,4 rebonds et 2,9 passes décisives), où de nombreuses jeunes talentueuses se sont déjà épanouies dans le passé sous la houlette du formateur François Gomez ! Pari gagnant à un an de la draft WNBA, où elle peut ambitionner d’être choisie au premier tour ?