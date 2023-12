Akaemji Williams sur Sylvain Delorme : « Le meilleur entraîneur que je n’ai jamais eu »

Pro B - Akaemji Williams retrouve Angers avec Rouen ce vendredi 8 décembre. Le meneur de jeu a rejoint à l'intersaison Sylvain Delorme, "le meilleur entraîneur qu'il n’ait jamais eu", ainsi que Karim Gourari et Mohamed Choua.

Champion de Nationale 1 avec Angers en 2022, Akaemji Williams (1,75 m, 27 ans) avait vu son coach de l’EAB, Sylvain Delorme, s’en aller à l’intersaison 2022. Le meneur de jeu étasunien était lui resté dans le Maine-et-Loire pour découvrir la Pro B, après avoir joué en Nationale 1 et, auparavant, en Nationale 2, à Meilhan-sur-Garonne.

27 points le 1er décembre contre Champagne Basket

Le Detroiter s’est révélé parfaitement au niveau de la Pro B. Non seulement il a compilé de très belles statistiques (11,1 points à 41% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 7,7 passes décisives pour 14,4 d’évaluation en 28 minutes), mais en plus il a conduit l’EAB au titre en Leaders Cup Pro B ainsi qu’en playoffs. Dans la foulée, il s’est engagé pour Rouen, champion de Nationale 1 en titre, pour retrouver Sylvain Delorme. « Financièrement, on n’aurait pas pu le garder », regrette Le Courrier de l’Ouest Ali Bouziane, le successeur de Sylvain Delorme à Rouen, très positif au sujet d’Akaemji Williams qui a encore progressé cette saison (15,3 points à 37,9% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds, 4,6 passes décisives, 1,6 interception et 2,7 balles perdues en 26 minutes après neuf journées de championnat). Il reste sur un gros match gagné sur le parquet du Champagne Basket (27 points à 10/20, 3 rebonds et 7 passes décisives en 34 minutes). « Défensivement, il prend toujours beaucoup de risques mais je le trouve plus scoreur et plus leader dans sa communication avec les autres, poursuit l’ancien coach des Espoirs de Monaco et Chalon. La saison passée, je n’aurais jamais pensé qu’il puisse aller aussi loin dans le contrôle. C’est un joueur qui en vaut vraiment la chandelle ».

A la Kindarena, les Angevins retrouveront plusieurs têtes connues ce vendredi 8 décembre. Outre Akaemji Williams et Sylvain Delorme, Karim Gourari et Mohamed Choua, champions de NM1 2022, se trouvent également dans l’effectif normand, qui occupe la sixième place de Pro B avec 6 victoires et 3 défaites. Soit le bilan contraire des Angevins, qui sont eux 13e du championnat.