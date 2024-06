Alençon et le STB Féminin, deux clubs normands en LF2 la saison prochaine

Tous les deux vainqueurs sur leur parquet réceptif durant la troisième journée de playoffs NF1, le STB féminin et l’USBD Alençon vont accéder à l’échelon supérieur, soit la Ligue 2 Féminine (LF2).



Ayant déjà assuré sa promotion en Ligue 2, l’USBD Alençon a disputé son dernier match de la saison contre l’ASVEL le samedi 18 mai. Fayssal Rhennam souhaitait terminer en beauté en remportant ses deux dernières rencontres à domicile, ce qui a été accompli. Après avoir aisément vaincu Monaco il y a 15 jours, validant ainsi leur billet pour la Ligue 2, les coéquipières de Stacy Chovinq ont récidivé contre l’ASVEL (86-76), sans suspense, montrant une solidité des deux côtés du terrain et une gestion efficace du money-time. Pour l’entraîneur, l’expérience de l’année dernière a permis à ses protégées d’accomplir le travail en gardant la tête froide pour l’emporter. Une saison qui se termine en apothéose et restera gravée dans toutes les mémoires du club normand.

De son côté, Le Havre se rendait à Monaco pour clôturer sa saison, ayant elles aussi accomplies le travail nécessaire la semaine précédente. Heureusement, car les coéquipières de Jasmine Mamouni ont laissé les Monégasques prendre l’avantage, terminant ainsi sur une lourde défaite 87-67.

Pour les deux coachs, la montée était un objectif

Cette montée est une fierté pour Fayssal Rhennam (USBD) et Laurent Chamu (STB Féminin). Le premier, entraîneur d’Alençon depuis six ans, l’objectif était de franchir le cap et d’atteindre le monde professionnel. Après la déception de la saison précédente, un sentiment d’inachevé planait dans l’air pour les joueuses d’Alençon.

« En début de saison, une véritable alchimie s’est créée, avec un esprit cohésif où les valeurs de solidarité, de travail et de sacrifice étaient partagées aussi bien par les joueuses que par le staff et la ville. Ce qui nous a alors permis de remporter la finale de la Coupe de France à Bercy contre Monaco (84-65), d’accéder à la Ligue 2 et enfin d’être sacrées championnes de France NF1. »

En 2023, le recrutement des Ornaises s’est concentré sur une liste de jeunes joueuses ainsi que de joueuses expérimentées. Pour le coach en Ligue 2, ce qui fera la différence, c’est que le niveau reste stable même lorsque quatre joueuses de moins de 23 ans seront sur le terrain. Avec une grande humilité, les protégées de Fayssal Rhennam auront pour objectif principal l’année prochaine un bon maintien, afin de pouvoir envisager une suite qui crédibilisera l’environnement alençonnais auprès des collectivités et des partenaires pour construire un projet à moyen/long terme.

En parallèle, les Havraises, sous la direction de Laurent Chamut, ont également réussi à refaire monter ce club, avec de jeunes talents. Les deux clubs normands ont dû consentir à de nombreux sacrifices et travailler dur pour parvenir là où elles en sont aujourd’hui. Une montée en puissance qui s’est étalée tout au long de l’année. L’entraîneur havrais a mis en avant le cœur et la détermination du groupe comme principaux atouts, soulignant également une amélioration défensive qui a permis à Jasmine Mamouni et à ses coéquipiers de progresser jusqu’à leur niveau actuel. Pour leur prochaine étape, l’équipe féminine du STB souhaite une expérience moins ardue que la précédente dans cette catégorie. Néanmoins, elles reconnaissent que le travail acharné et la détermination des joueuses seront essentiels pour assurer leur maintien. Laurent Chamut est catégorique :

« Nous devons nous appuyer sur notre mentalité et sur les progrès réalisés au cours de cette année. De plus, nous devons continuer à faire progresser nos jeunes, tant sur le plan individuel que collectif. »

Une montée qui a su propulser deux joueuses « made in normandy » sur le devant de la scène. En début de saison, l’USBD Alençon a accueilli la jeune Leila Lesueur, âgée de 19 ans, pour sa première année sur les parquets de NF1. C’était un grand pas pour cette Normande. Elle partage :

« C’était ma première saison en tant que jeune professionnelle, et terminer en tête du championnat, remporter le Trophée Coupe de France et le titre de championne NF1, puis valider la montée en LF2, c’est quelque chose d’incroyable que je n’oublierai jamais. ».

La jeune Leila Lesueur a accumulé deux années riches en expérience et elle évoluera l’année prochaine en Ligue 2. C’est une nouvelle opportunité pour elle de démontrer son potentiel et de prouver que son développement est loin d’être achevé. Son entraîneur la décrit comme étant « remplie de talent ».

Alors que Jasmine Mamouni entamait sa quatrième année au sein du STB Féminin, débutant en tant que joueuse de NF2 avant d’être promue en NF1 en début de saison. À l’âge de 21 ans, elle s’est vu attribuer le rôle de capitaine par son entraîneur : « Elle est devenue capitaine par son mérite, étant celle qui a le plus progressé, notamment grâce à son mental et sa détermination. » Le début de la saison a marqué une première pour la jeune Normande, dont l’objectif était de progresser et de franchir avec succès le palier de la NF1. Une saison qui ne peut que satisfaire ce prodige : « Je suis vraiment fière d’avoir ces coéquipières et d’avoir joué dans ce groupe ». Son esprit compétitif naturel lui permet d’espérer un maintien en Ligue 2 : « Comme cette année, nous allons travailler sans relâche jusqu’au bout pour atteindre notre objectif. »

Pour les deux clubs normands, l’objectif commun est le maintien, et cela passe par un travail acharné afin de pouvoir espérer rester à ce niveau le plus longtemps possible.