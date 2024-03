Alexandre Gavrilovic, un record en Ligue adriatique mais une défaite à Ljubljana

Alexandre Gavrilovic (2,08 m, 32 ans), joueur du KK Mornar Bar en Ligue adriatique, a égalé son record de points (26) chez les professionnels mais son équipe s’est inclinée sur le parquet du Cedevita Olimpija Ljubljana en Ligue adriatique.

Très responsabilisé (30 minutes) à l’Arena Stozice de Ljubljana ce samedi 23 mars, l’Alsacien a cumulé 26 points à 11/15 aux tirs (dont 2/5 à 3-points) et 7 rebonds. Malgré le record d’Alexandre Gavrilovic et la performance de l’ancien Roannais Tavian Dunn-Martin (17 points à 6/14 et 6 passes décisives en 25 minutes), le KK Mornar Bar s’est incliné 105 à 89.

Le KK Mornar Bar est avant-dernier de Ligue adriatique avec 5 victoires en 24 matches. Alexandre Gavrilovic a rejoint Mornar Bar à l’été 2023 après une saison avec le club belge de Mons-Hainaut, évoluant en BNXT où il s’est illustré individuellement (12,4 points, 4,6 rebonds et 1 passe décisive en 23 minutes de jeu). Par le passé, le natif de Strasbourg a évolué au BC Balkan en Bulgarie, au Tsmoki-Minsk puis à Nijni Novgorod en VTB League, au CSM Oredea, en Roumanie, mais aussi à Dayton et Towson en NCAA, ainsi qu’à Roanne, Évreux et Nantes en Pro B.