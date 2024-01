Après un mois d’absence, Alexandre Sarr de retour pour la fin de saison avec Perth

Alexandre Sarr (2,13 m, 18 ans) va effectuer son retour avec les Perth Wildcats ce jeudi (11H heure française) face à Illawarra en NBL. C’est son entraîneur John Rillie qui a annoncé la nouvelle en conférence de presse.

Blessé depuis fin décembre à la hanche, l’absence du pivot français devait initialement être de deux à trois semaines. Repoussé à plusieurs reprises, son retour se fera finalement ce jeudi 24 janvier, soit quatre semaines après son dernier match disputé avec Perth. Projeté n°1 d’une mock draft d’ESPN début janvier, Alexandre Sarr va pouvoir disputer les quatre derniers matchs de saison régulière avec Perth. Avant de disputer les playoffs, où les Wildcats pourraient directement se qualifier pour les demi-finale en conservant leur place dans le top 2. En 18 matches de National Basketball League, le Toulousain tourne à 9,8 points à 48,8% de réussite aux tirs (dont 28,3% à 3-points), 4,8 rebonds, 1 passe décisive et 1,2 contre en 19 minutes.

