Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher projetés n°1 et 2 de la draft NBA, Tidjane Salaun dans le Top 6 !

On pensait avoir tout vu avec un Français n°1 de la draft 2023, et l’un de ses compatriotes dans le Top 10, après être sorti de nulle part. Mais la nouvelle année pourrait-elle être encore plus folle pour le basket tricolore ?

Après avoir projeté Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher sur le podium de la prochaine draft fin novembre, ESPN a récidivé en ce début d’année. Sauf que cette fois, les deux vice-champions du monde U19 ne sont plus n°2 et 3, mais n°1 et 2 ! Les difficultés d’Isaiah Collier, anciennement n°1, avec les Trojans l’ayant fait glisser à la… 8e place, Alex Sarr (18 ans) récupère le fauteuil virtuel de premier de la draft ! De plus en plus productif en Australie, avec Perth, malgré un temps de jeu réduit (11 points et 7 rebonds en 15 minutes à Cairns le 26 décembre, 12 points et 2 rebonds en 13 minutes à Adélaïde le 28 décembre), le Toulousain séduit les spécialistes d’ESPN par son efficacité, ses qualités athlétiques, sa coordination pour un grand de 2,13 m, sa polyvalence offensive et son potentiel défensif.

Alex Sarr, our new projected No. 1 pick, plays a compact, efficient role for Perth, with plenty of freedom to demonstrate his versatile skill set pushing off the glass, as a facilitator, making shots dynamically, and showing excellent footwork and touch as a finisher. pic.twitter.com/BsHtCB7GCT — Jonathan Givony (@DraftExpress) January 2, 2024

Derrière, dans une draft ouverte aux quatre vents, sans n°1 évident, Zaccharie Risacher (18 ans) continue de grappiller. Retombé au-delà du Top 15 après son passage à vide du premier semestre 2023, le All-Star a impressionné lors de son début de saison avec la JL Bourg (11,4 points à 53%, 3,7 rebonds et 1 passe décisive de moyenne en 23 minutes). Meilleur shooteur à 3-points de l’EuroCup (60%), l’ancien ailier de l’ASVEL « ne doit pas s’interdire d’être n°1 de la Draft », selon son entraîneur personnel, Anthony Brossard, « même si ce n’est pas une obsession. » Questionné à ce sujet, le principal intéressé n’a pas souhaité dévoiler publiquement son objectif. « Je veux juste être drafté le plus haut possible. C’est un but que je me suis fixé tôt dans la saison. J’en ai parlé autour de moi, notamment avec le staff. Ce n’est pas que c’est sorti de ma tête, mais je n’ai pas besoin d’en reparler. Je suis au courant, tout le monde autour de moi est au courant. Depuis ce jour, je mets tout en œuvre pour y arriver. »

Plus jeune joueur du #allstargame 2023 Zaccharie Risacher raconte sa première partie de saison et son adaptation très réussie à @JLBourgBasket et #bourgenbresse à @Alex__Lacoste https://t.co/zFernF7Env — Ghislain Gros (@GhislainGros) December 29, 2023

Enfin, l’une des plus grandes progressions du moment est à mettre au crédit d’un autre joueur français, Tidjane Salaun (18 ans). Auteur d’un mois de décembre rayonnant avec Cholet (11,8 points et 4,8 rebonds en Betclic ÉLITE, une pointe à 18 unités en BCL contre Tenerife), désigné meilleur prospect de Betclic ÉLITE par la LNB, l’ancien pensionnaire de l’INSEP est grimpé de la 16e à la 6e place. Et s’est déjà offert un coup de projecteur inattendu grâce à un tweet de Kyle Kuzma (Washington Wizards), vu près de 3 millions de fois. En visite à la Meilleraie au printemps dernier pour voir Victor Wembanyama jouer en playoffs, le champion NBA 2020 avait été interpellé par un adolescent qui lui avait dit qu’il le retrouverait dans l’Association d’ici deux ans. Cet adolescent, c’était Tidjane Salaun et il pourrait bien être en avance sur ses prévisions…