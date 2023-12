Alexandre Sarr découvre la « jungle » du monde professionnel et ne pense pas encore à la Draft

NBL - Après deux mois et demi de compétition en NBL, Alexandre Sarr est plus à l'aise dans un milieu professionnel qu'il découvre. Il compte bien aller loin dans sa saison, sans se préoccuper de la Draft NBA, lors de laquelle il pourrait décrocher le premier choix.

6 victoires sur les 7 derniers matchs, avec plus de 10 points de moyenne, et un rôle mieux défini… Le deuxième tiers de la saison d’Alexandre Sarr (2,16 m, 18 ans) avec les Perth Wildcats se passe encore mieux que le premier. Sur le plan individuel comme collectif. L’intérieur français continue à impressionner les observateurs, et renforce sa candidature au premier choix de la Draft NBA. Dans le même temps, son équipe est bien partie pour jouer les playoffs. La semaine dernière, pour la deuxième fois de la saison, il est apparu en conférence de presse pour livrer ses impressions sur ce qu’il vit en ce moment. Et elles sont forcément bonnes :

« Je pense que j’ai été bien performant récemment, maintenant j’essaye de continuer et de progresser […] C’est cool, je m’amuse. C’est la première fois de ma vie que je joue dans une ligue avec pour objectif de gagner un titre. Peu importe ce qu’il va se passer l’année prochaine […] Je profite de tout ce qu’il se passe. Je m’amuse sur le terrain, j’adore jouer dans cette jungle. »

Si Sarr est en National Basketball League (NBL), c’est principalement pour préparer la Draft NBA qui arrive dans 6 mois. Il fait partie du Next Stars Program mis en place par le championnat australien. Comme l’ont été Hugo Besson, Ousmane Dieng, Tom Digbeu et Rayan Rupert avant lui. Il bénéficie donc d’un temps de jeu conséquent pour montrer de quoi il est capable. Et surtout, afin de progresser dans un environnement professionnel. Quelque chose de nouveau pour celui qui sort d’Overtime Elite après être passé par le centre de formation du Real Madrid. Il pense d’ailleurs avoir « gagné en expérience » en jouant et en s’entraînant « contre des joueurs plus âgés et meilleurs » que ce qu’il avait connu avant. Il a aussi expliqué avoir progressé sur son corps depuis son arrivée en Australie. « Je suis plus fort et plus endurant qu’avant. Je peux jouer plus longtemps avec une haute intensité. »

Cap sur les playoffs, sans penser à la Draft

Le petit frère du pivot de NBA Olivier Sarr figure aujourd’hui en première position des mock drafts de Bleacher Report et The Athletic, et en 2e position chez ESPN. Il est l’un des prospects les plus surveillés au monde. Son alliance de mobilité et de technicité pour sa très grande taille, et surtout sa présence défensive déjà impressionnante attirent les regards. Mais il ne s’impose pas une quelconque pression par rapport à ces attentes. Faisant preuve d’une belle maturité, il reste concentré sur sa saison. Ainsi que sur les playoffs qui arrivent en février, lors desquels les Wildcats auront leur carte à jouer. Ce même si des dizaines de scouts NBA se déplacent à chacun de ses matchs :