Alex Sarr et Perth perdent pour la première fois depuis octobre

Alexandre Sarr a perdu avec Perth ce vendredi en National Basketball League, le championnat australien, pour la première fois depuis le 27 octobre dernier.

Malgré les 13 points à 6/10 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres en moins de 26 minutes de son prospect français, les Wildcats n’ont pas tenu la distance chez les derniers (avant la rencontre) du championnat, les Illawara Hawks (100-82). Leur leader Bryce Cotton fâché avec son adresse (7 points à 1/9), une semaine après sa pointe à 41 points contre Sydney, les visiteurs ont couru après le score après une entame chaotique (38-18, 10′).

Ush defence, Sarr offence. 💪

Watch live on ESPN, via Kayo and Foxtel. pic.twitter.com/Yv5oydtCd6

— Perth Wildcats (@PerthWildcats) December 8, 2023