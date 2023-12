Alexandre Sarr très efficace, Perth gagne encore

NBL - Alexandre Sarr a inscrit 15 points en 16 minutes lors de la sixième victoire de suite de son équipe, Perth, en Australie ce vendredi 1er décembre.

Alexandre Sarr (2,16 m, 18 ans) a bien commencé son week-end en National Basketball League (NBL), la ligue australo-néo zélandaise.

Classé à la troisième place des prédictions d’ESPN pour la Draft NBA 2024, le jeune intérieur français a contribué en la sixième victoire de suite des Perth Wildcats. En seulement 16 minutes, l’ancien joueur du Real Madrid et d’Overtime Elite a cumulé 15 points à 6/8 aux tirs (dont 1/2 à 3-points), 5 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions. Guidé par Bryce Cotton (41 points et 7 passes décisives), Perth s’est imposé 114 à 105 contre les Sydney Kings (7 victoires et 2 défaites). Avec ce huitième succès en 13 matches, ils passent deuxièmes de la NBL derrière Melbourne (10 victoires et 2 défaites).

Encore une fois, Alexandre Sarr a montré sa polyvalence. Le Toulousain s’est ainsi exprimé dans divers contextes, qu’il soit lancé à pleine vitesse balle en main en transition, ou en finisseur proche du cercle.

Alex Sarr two-way flashes are tantalizing pic.twitter.com/d3JkfMuBRw — Wilko (@wilkomcv) December 1, 2023