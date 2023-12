Alix Duchet prolonge jusqu’en 2027 à Bourges

LFB - Revenue à son meilleur niveau, la meneuse Alix Duchet a décidé de prolonger son contrat avec le Tango Bourges Basket jusqu'en 2027.

En ce 25 décembre, malgré l’horrifiante actualité du basket français, les cadeaux de Noël sont quand même de rigueur dans certains clubs. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le Tango Bourges Basket a annoncé une bonne nouvelle : Alix Duchet (1,66 m, 25 ans) a décidé de prolonger l’aventure jusqu’en 2027.

Arrivée en 2020 au club, la meneuse internationale tricolore a été éloignée des parquets à cause de nombreuses blessures. Mais la Roannaise retrouve actuellement son meilleur niveau (9,6 points à 44%, 3,1 rebonds et 4,1 passes décisives), forte d’un été complet de repos où elle a pu couper avec le basket, elle qui était loin d’être psychologiquement à 100% la saison dernière. « Il y a des moments où il faut s’écouter pour revenir dans un meilleur état de forme, que ce soit physique ou psychologique », racontait-elle au Berry Républicain en octobre. « On parle souvent du physique, moins de la tête, mais c’est aussi très important. Je pense que cet été m’a permis de revenir dans ma meilleure forme physique et mentale pour cette année. » Et, espérons le, pour les trois prochaines, et demi, durée de son nouvel engagement avec les Tango.