Allan Jeanne-Rose va démarrer sa carrière professionnelle à l’ASA

Allan Jeanne-Rose (2,00 m, 24 ans) devrait démarrer sa carrière professionnelle à l’Alliance Sport Alsace pour la saison prochaine. L’officialisation du club devrait intervenir dans les prochaines heures.

Au sortir de son cursus NCAA partagé chez les Fairfield Stags les Central Connecticut State Blue Devils, l’ailier devrait se lancer en Pro B. En 2023-2024, Allan Jeanne-Rose a réalisé un bel exercice senior, tournant à 15,4 points, 4,8 rebonds et 1,7 passe décisives en 30 minutes de moyenne.

Originaire de Martinique, Allan Jeanne-Rose est méconnu en Métropole. Formé au Golden Lion de Saint-Joseph, il s’est fait remarquer au camp de Ronny Turiaf au point de pouvoir continuer sa formation aux États-Unis dès 2016. Sur place depuis huit ans, il va maintenant s’installer en Alsace afin de démarrer son cursus professionnel.

🇫🇷 Allan Jeanne-Rose was dominant in the NEC quarterfinals, showing off some of his killer moves facing the basket and off the bounce while also feeling it from deep for a career-high 28 PTS on 10-11 FG & 5-5 FT and a 71-62 CCSU win over St Francis pic.twitter.com/alRqI1nvSa

— CBB Europe (@CBB_Europe) March 7, 2024