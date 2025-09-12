Recherche
EuroBasket masculin

Allemagne – Finlande et Grèce – Turquie : comment regarder les demi-finales de l’EuroBasket 2025 ?

EuroBasket - Le dernier carré de l'EuroBasket 2025 offre deux oppositions de choix avec Allemagne - Finlande et Grèce - Turquie. On vous explique comment regarder ces affiches des demi-finales.
00h00
Allemagne – Finlande et Grèce – Turquie : comment regarder les demi-finales de l’EuroBasket 2025 ?

Il ne reste plus que quatre matchs à voir à l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : Lilian Bordron

L’EuroBasket 2025 entre dans sa phase terminale, avec les matchs couperets pour les médailles ce week-end du 12-13-14 septembre à Riga (Lettonie). Les quatre nations qualifiées pour le dernier carré, l’Allemagne, la Finlande, la Grèce et la Turquie, vont se battre pour décrocher leur place en finale.

Un dernier carré excitant 

AllemagneFinlande est une affiche à laquelle l’on a déjà eu droit dans cet EuroBasket 2025. En phase de poules, à Tampere, les Susijengi avaient pris la foudre chez eux, battus de plus de 30 points par la Mannschaft (91-61). Mais depuis, la bande de Lauri Markkanen est la belle histoire du championnat d’Europe, en ayant notamment sorti la Serbie en 1/8e de finale, puis le bourreau des Bleus en quart, la Géorgie. Quant à l’Allemagne, elle a réussi à passer l’obstacle Slovénie, malgré un énorme Luka Doncic (39 points).

LIRE AUSSI

Grèce – Turquie est une confrontation toute aussi excitante, au vue des acteurs sur le parquets. Le sélectionneur turc, Ergin Ataman, est aussi l’entraîneur du Panathinaïkos, où évolue beaucoup de joueurs grecs, avec également des membres de l’Olympiakos, le club rival. Cette demi-finale est un événement pour les deux équipes ; la Grèce a mis fin à 16 années d’absence du dernier carré, tandis que la Turquie y accède de nouveau pour la première fois depuis 2001. En quart de finale, les deux nations ont respectivement battu la Lituanie et la Pologne.

LIRE AUSSI

BeIN Sports et Courtside 1891 pour voir la fin de l’EuroBasket

L’Allemagne affrontera la Finlande à 16h heure française. Le choc entre la Grèce et la Turquie suivra derrière à 20h. En France, le dernier carré de la compétition est à suivre sur BeIN Sports, détenteur de l’intégralité des droits de la compétition. Il est également possible de suivre ces rencontres sur la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
