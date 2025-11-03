Timothé Luwawu-Cabarrot brille encore et Baskonia fait chuter le leader Tenerife

Trois jours après avoir été l’un des héros de la victoire de Baskonia contre l’Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) a remis ça ce dimanche en Liga Endesa. L’international français a signé une nouvelle prestation de haut niveau (24 points) dans le succès des siens face à Tenerife (89-79).

Un troisième quart-temps décisif

Dominé avant la pause (29-40), Baskonia a complètement changé de visage au retour des vestiaires. Portée par son intensité défensive et un rythme offensif retrouvé, l’équipe de Paolo Galbiati a infligé un terrible 34-16 à Tenerife dans le troisième quart-temps. Luwawu-Cabarrot, Hami Diallo (23 d’évaluation) et l’ex-Strasbourgeois Rodions Kurucs (14 points, 8 rebonds) ont symbolisé cette réaction basque. L’autre Français de Baskonia Clément Frisch n’a lui joué que 29 secondes.

Le public du Buesa Arena (8 273 spectateurs) a assisté à un véritable basculement, face à un Tenerife jusque-là invaincu. Sous pression, les hommes de Txus Vidorreta ont perdu le fil, ne parvenant plus à trouver leurs leaders offensifs, malgré les efforts de Marcelinho Huertas (16 points) et Giorgi Shermadini (20 points).

Luwawu-Cabarrot en pleine confiance

Impressionnant depuis le début de saison, encore plus maintenant que son équipe gagne, Timothé Luwawu-Cabarrot confirme qu’il a trouvé une place de leader dans le collectif basque. Son adresse, son agressivité et sa constance sur deux compétitions majeures font de lui un élément incontournable en ce début de saison.

🗣️ Luwawu-Cabarrot y su conexión con la familia baskonista: "Le queremos dar nuestro 100%. Es una ciudad increíble y una afición increíble. Nos dan mucho amor". 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @Baskonia pic.twitter.com/SpMcFjbR9j — Liga Endesa (@ACBCOM) November 2, 2025

Avec ce succès, Baskonia enchaîne une troisième victoire consécutive entre EuroLeague et Liga Endesa, tout en infligeant au leader sa première défaite de la saison. Le club basque remonte à la huitième place avec 3 victoires et 2 défaites.