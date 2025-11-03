Recherche
Liga Endesa

Timothé Luwawu-Cabarrot brille encore et Baskonia fait chuter le leader Tenerife

Liga Endesa - Après son récital face à l’Anadolu Efes Istanbul vendredi en EuroLeague, Timothé Luwawu-Cabarrot a confirmé ce dimanche en Liga Endesa. L’ailier français a été l’un des artisans majeurs de la victoire de Baskonia contre Tenerife (89-79).
Timothé Luwawu-Cabarrot brille encore et Baskonia fait chuter le leader Tenerife

Timothé Luwawu-Cabarrot a encore marqué 24 points contre Tenerife, et Baskonia a gagné

Crédit photo : acb Photo / Ekaitz Otxoa

Trois jours après avoir été l’un des héros de la victoire de Baskonia contre l’Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) a remis ça ce dimanche en Liga Endesa. L’international français a signé une nouvelle prestation de haut niveau (24 points) dans le succès des siens face à Tenerife (89-79).

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
24
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Liga Endesa
BAS
89 79
TEN

Un troisième quart-temps décisif

Dominé avant la pause (29-40), Baskonia a complètement changé de visage au retour des vestiaires. Portée par son intensité défensive et un rythme offensif retrouvé, l’équipe de Paolo Galbiati a infligé un terrible 34-16 à Tenerife dans le troisième quart-temps. Luwawu-Cabarrot, Hami Diallo (23 d’évaluation) et l’ex-Strasbourgeois Rodions Kurucs (14 points, 8 rebonds) ont symbolisé cette réaction basque. L’autre Français de Baskonia Clément Frisch n’a lui joué que 29 secondes.

Le public du Buesa Arena (8 273 spectateurs) a assisté à un véritable basculement, face à un Tenerife jusque-là invaincu. Sous pression, les hommes de Txus Vidorreta ont perdu le fil, ne parvenant plus à trouver leurs leaders offensifs, malgré les efforts de Marcelinho Huertas (16 points) et Giorgi Shermadini (20 points).

Luwawu-Cabarrot en pleine confiance

Impressionnant depuis le début de saison, encore plus maintenant que son équipe gagne, Timothé Luwawu-Cabarrot confirme qu’il a trouvé une place de leader dans le collectif basque. Son adresse, son agressivité et sa constance sur deux compétitions majeures font de lui un élément incontournable en ce début de saison.

Avec ce succès, Baskonia enchaîne une troisième victoire consécutive entre EuroLeague et Liga Endesa, tout en infligeant au leader sa première défaite de la saison. Le club basque remonte à la huitième place avec 3 victoires et 2 défaites.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
