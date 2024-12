Alpha Kaba reprend du service en Corée du Sud, chez les Sono Skygunners

Alpha Kaba (2,08 m, 28 ans), après un court passage avec Maccabi Tel-Aviv, reprend du service en signant avec les Sono Skygunners en Corée du Sud. Le Franco-Guinéen est de retour sur le circuit asiatique pour un contrat de quatre mois, durant lequel il devrait percevoir un salaire d’environ 240 000 dollars.

Alpha Kaba, which has signed with the Sono Skygunners club, is expected to receive a salary of about USD$240K over a four-month period.#AlphaKaba #SonoSkygunners #KBL pic.twitter.com/1g5swuX9EV — 알럽바스켓공 (@baekpd1983) December 15, 2024

Le Blésois a été peu utilisé en EuroLeague, où il n’a joué que quatre matchs, cumulant une moyenne de seulement deux minutes par rencontre. L’ancien joueur de l’Élan Béarnais, l’ASVEL, Boulazac et Nanterre a également été laissé sur la touche dans la Winner League israélienne, ne participant à aucune rencontre. Avant de rejoindre le club israélien, Kaba sortait d’une saison solide en Chine avec les Zhejiang Lions où il a affiché des statistiques de 16,2 points, 13,1 rebonds et 1,4 contre par match. Il a ensuite fini la saison 2023-2024 à Valence en Liga ACB où il a joué 7 matchs pour des moyennes de 3,1 points et 2,9 rebonds en 9 minutes de jeu.

Son arrivée chez les Sono Skygunners est corrélée au départ de l’Américain Alan Williams, consécutive du mauvais début de saison de l’équipe (10e sur 10, avec 13 défaites en 19 matches).