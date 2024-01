Amadou Sow, très bon à Blois en 2022-2023, quitte le Cedevita Olimpija Ljubljana

Amadou Sow (2,05 m, 25 ans) quitte le KK Cedevita Olimpija Ljubljana. Blessé, l’intérieur malien n’a plus joué depuis le 13 décembre. Le club croato-slovène indique dans son annonce « souhaiter un rétablissement rapide » à l’ancien joueur de l’ADA Blois, qui semble encore à l’arrêt.



Arrivé l’été dernier à Ljubljana après une belle saison rookie à Blois (13,7 points à 53,8% de réussite aux tirs, dont 41,9% à 3-points sur 1,3 tentative par match, 5,2 rebonds et 1,1 passe décisive), Amadou Sow a joué 11 matches d’EuroCup, pour 7,4 points à 40,8% et 5,4 rebonds, et 11 rencontres de Ligue adriatique, pour les mêmes statistiques (7,4 points à 43,3% et 4,5 rebonds en 21 minutes).