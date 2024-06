Amath M’Baye, la prolongation passée inaperçue au CSKA Moscou

Est-ce un signe de l’anonymisation progressive du CSKA Moscou, privé de Coupe d’Europe depuis le début de l’invasion russe en Ukraine en février 2022 ? Voilà quatre jours que la prolongation du contrat d’Amath M’Baye (2,06 m, 34 ans) a été annoncé par l’institution moscovite (depuis 9h06 lundi matin) et l’information n’avait encore été relayée par aucun média français… Le Bordelais a pourtant bel et bien signé pour une saison supplémentaire avec le deuxième club le plus titré du continent (huit EuroLeague, derrière les onze du Real Madrid).

Amath M’Baye stays with CSKA! 🔴🔵 ✍️ Forward Amath M'Baye (34 years old, 206 cm) signed a new contract with our club for the 2024-25 season. More info: https://t.co/Dd9TNtaRJY — CSKA Moscow (@cskabasket) June 17, 2024

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Anadolu Efes Istanbul, l’ancien espoir du Havre s’est rapidement imposé comme l’un des piliers du CSKA, récemment titré en VTB League. All-Star du championnat russe, l’intérieur aux 45 sélections en équipe de France a tourné à 12,7 points à 50%, 4 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne en 53 matchs. « Amath a été un exemple de professionnalisme et de dévouement tout au long de la saison », a souligné son coach Andreas Pistiolis. « Il s’est battu et a joué avec passion pour aider le CSKA à atteindre ses objectifs. De fait, je suis heureux que l’on poursuivre notre excellent boulot ensemble. »