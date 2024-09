Amine Noua commence son aventure à Grenade par une pré-saison de haut niveau

Voilà un Français qui pourrait bien faire des étincelles cette saison. Signé cet été, Amine Noua (2,02 m, 27 ans) s’est révélé comme un des leaders du Coviran de Grenade pendant la pré-saison espagnole.

L’ex de l’ASVEL a compilé 14,4 points (à 47% à 3-points) et 4,4 rebonds, en obtenant la quatrième meilleure évaluation de toute la Liga ACB en pré-saison. Il a notamment marqué 17 points lors de sa dernière apparition. Des chiffres et des responsabilités offensives que celui qui entre dans son “prime” à 27 ans n’a jamais connus dans sa carrière professionnelle. Son équipe a aussi été couronnée de succès sur le plan collectif en remportant 5 de ses 8 matchs en un mois de pré-saison, avec deux trophées à la clé aux tournois Costa Calida et Diputacion. Ils ont notamment battu les finalistes des derniers playoffs d’ACB, Murcia, en finale du premier, avec 13 points de Noua.

Avec Grenade, Noua pourrait avoir enfin trouvé une équipe où s’épanouir. La saison dernière, le Lyonnais d’origine avait connu trois clubs différents : l’Hapoël Holon, d’abord, qu’il a dû quitter après le déclenchement de la guerre à Gaza. Tortone, ensuite, jusqu’à un changement de coach qui l’a poussé vers la sortie. Avant que le Fenerbahçe Istanbul ne l’appelle pour lui proposer d’y finir la saison, ce qu’il a accueilli comme « une grande fierté. » En Andalousie, Noua côtoie un autre Français, l’ex-dijonnais Jonathan Rousselle. Ce dernier vit sa deuxième saison à Grenade et a aussi réussi une bonne pré-saison, en étant notamment élu MVP en finale du trophée Costa Colida avec 19 points. Le Coviran et ses deux tricolores va maintenant attaquer les choses sérieuses dès ce week-end, avec un premier match de championnat ce dimanche 29 septembre à 12h30, sur le parquet du… FC Barcelone.