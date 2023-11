Amine Noua sur le départ à Holon

Parti à l’Hapoël Holon à l’intersaison, Amine Noua s’est retrouvé dans un contexte compliqué suite aux attaques du 7 octobre dernier.

Depuis, son équipe a fini par rejouer en Ligue des Champions (BCL) et l’ailier-fort français s’est distingué. Mais son aventure israélienne ne devrait pas s’éterniser. Selon George Zakkas de SDNA l’ancien joueur de l’ASVEL, Andorre et Strasbourg serait à la recherche d’un nouveau club.

Hapoel Holon is preparing for the day after Amine Noua. The French player's agency is on the market for new home, per sources. @SdnaGr

— George Zakkas (@ZakkasGeorge) November 24, 2023