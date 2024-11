[Analyse] Comment la France s’est sortie du piège chypriote ?

L’équipe de France a battu par deux fois la sélection de Chypre la semaine passée, dans le cadre des qualifications à l’EuroBasket 2025. Le nouveau sélectionneur Frédéric Fauthoux a pu se tester une première fois à la tête des Bleus.

Lui et son staff ont su s’adapter par rapport à la sélection adverse, plus modeste sur le papier mais qui se connaît mieux que la sélection française réunie quelques jours plus tôt à Nanterre. En partenariat avec BeBasket, Process Corporation a fait le point sur le contenu technico-tactique, avec la gestion du premier duel, l’impact des meneurs, les choix sur les shooteurs français, le fait d’appuyer à l’intérieur, mais aussi l’utilisation du spanish pick and roll ou l’abondance de transition.

C’est à voir ci-dessous :