Andre Roberson et Cholet vont-ils prolonger l’aventure ?

Au coeur du joli début de saison 2024-2025 de Cholet, l’on trouve la belle pioche Andre Roberson. Remplaçant médical d’Aaron Wheeler, l’ancien joueur d’Oklahoma City donne entièrement satisfaction depuis son arrivée dans les Mauges début septembre. L’ailier est censé disputer son dernier match face à l’ASVEL ce dimanche 3 novembre. À moins que CB et Andre Roberson ne poursuivent l’aventure…

« Une vraie possibilité »

C’est en tout cas ce que laisse à penser les principaux intéressés, interrogés par Ouest-France et Le Courrier de l’Ouest. Andre Roberson (2,01 m, 32 ans) et le directeur sportif choletais, Guillaume Costentin, évoquent ainsi « une vraie possibilité » de voir le joueur prolonger l’aventure jusqu’au bout de la saison. Sauf que Cholet ne peut pas se permettre de conserver à la fois Andre Roberson et Aaron Wheeler, blessé à la main en présaison et qui n’a donc pas eu la moindre occasion de disputer une rencontre officielle avec CB. La balle semble dans le camp de l’ancien joueur NBA : « Terminer la saison à Cholet est une vraie possibilité. C’est une décision difficile à prendre, évidemment. Mais l’équipe est venue vers moi », a-t-il indiqué à Ouest-France.

Sorti de sa retraite par Cholet, Andre Roberson est l’une des nombreuses satisfactions choletaises du début de saison. Loué pour son professionnalisme et son état d’esprit, il est également une belle pierre angulaire du collectif de Fabrice Lefrançois. En 4 matchs de Betclic ELITE, il tourne à 10,5 points à 51,5% aux tirs, 5,5 rebonds, 2,5 passes décisives et 2,3 interceptions en 22 minutes de jeu en moyenne.