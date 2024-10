Andrew Albicy toujours avec les Bleus, unique survivant des héros olympiques : « Il aura un rôle primordial »

Au petit jeu de l’ordre alphabétique, c’est son nom qui est sorti en premier lorsque Frédéric Fauthoux a dévoilé jeudi sa première liste de sélectionneur de l’équipe de France. « Donc nous aurons Andrew Albicy, qui est un habitué de ces campagnes et qui est toujours un élément important par rapport aux jeunes joueurs que l’on veut mettre en avant », a déclamé le technicien landais.

55,3% des sélections du groupe pour lui

Une annonce qui est donc venue mettre fin à un petit suspense : non, à 34 ans, Andrew Albicy n’avait pas l’intention de prendre sa retraite internationale après sa deuxième finale olympique. Faisons quelques petits calculs : les 12 Bleus de novembre 2024 affichent 188 sélections en cumulé, dont 104 pour le seul Albicy (et donc 84 pour les 11 autres). Ils cumulent également 7 participations à des compétitions internationales, dont 6 pour le seul Albicy. Ou 6 médailles, dont 5 pour le seul Albicy, vous avez compris le principe… Un dernier chiffre ? Son nouveau coéquipier, Noa Essengue, n’avait que 3 ans et 8 mois lorsque le meneur de Gran Canaria a fêté sa première sélection (face au Canada le 13 août 2010).

Retour au charbon 🇫🇷 Nouvelle équipe mais toujours les mêmes objectifs 🙌🏽 @FRABasketball pic.twitter.com/ZWuU9ApSS5 — Andrew Albicy (@andrewalbicy) October 17, 2024

Caution expérience de la nouvelle cuvée bleue, avec ses acolytes champions d’Europe Espoirs 2010 Paul Lacombe et Nicolas Lang, Andrew Albicy devrait fort logiquement être le capitaine de l’équipe de France pour la cinquième fois de sa carrière. Le nouveau centenaire en Bleu avait déjà enfilé le brassard lors des fenêtres de novembre 2020, novembre 2022, février 2023 et février 2024.

« Ce que j’attends d’Andrew, c’est qu’il continue à apporter depuis tant d’années dans les compétitions internationales et sur les fenêtres », détaille Freddy Fauthoux. « C’est quelqu’un qui répond toujours présent avec la volonté d’être performant et d’aider l’équipe de France. Il aura un rôle essentiel puisque nous avons deux jeunes joueurs à son poste : Hugo Benitez, qui doit avoir 2 sélections (4 en réalité, ndlr, dont une où il n’a pas joué et l’autre à 33 secondes sur le parquet, ndlr), et Nolan Traoré, qui en a 0. Ils auront besoin d’un grand frère et d’un capitaine, ce qui est une évidence ! Il aura un rôle primordial afin d’apporter son expérience et sur le terrain. Dans l’état d’esprit qu’il véhicule depuis de nombreuses années et toute son expérience acquise, il sera un élément primordial pour que cette semaine se passe bien. »