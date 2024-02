Angers se relève contre Charnay

Angers a lancé la 17e journée de Ligue Féminine de Basket (LFB) par une victoire 69 à 62 contre Charnay. Battue de 40 points (106-66) le week-end dernier à Villeneuve d’Ascq pour la reprise du championnat, l’UFAB 49 a réagi pour rester positionner dans la course aux playoffs. De quoi mettre fin à une série de quatre défaites de rang.

Les joueuses d’Aurélie Bonnan ont vite pris les devants (22-14, 10′) pour compter jusqu’à 21 points d’avance (55-34, 26′). Si le CBBS a réduit l’écart, en provoquant de nombreuses balles perdues, les locales ont assuré leur sixième victoire qui leur permet de rester au contact du Top 8 (7 victoires et 9 défaites pour Tarbes et les Flammes Carolo, avant leur match du week-end). Le retour à la compétition de Leila Lacan (15 points à 5/15 aux tirs, 6 passes décisives, 3 rebonds et 5 balles perdues) fait le plus grand bien aux Angevines.