Angers, Tarbes et Charnay démarrent bien en EuroCup

La phase de poule de l’EuroCup féminine a démarré ce mercredi 9 octobre avec trois larges victoires françaises. Angers, Tarbes et Charnay se sont imposés à domicile, respectivement face à Lublin (92-69), l’Estudiantes Madrid (87-60) et Piešťany (81-53).

Avec une cinquième victoire en autant de matches officiels, Angers confirme son bon départ. L’équipe d’Aurélie Bonnan a fait la course en tête contre les Polonaises de Lublin avec une excellente Marine Dursus (17 points à 6/11 aux tirs et 5 passes décisives pour 21 d’évaluation en 22 minutes). Tarbes a également rapidement pris les devants (30-16, 10′) face aux Espagnoles en s’appuyant une nouvelle fois sur son internationale nigérianne Murjanatu Musa (15 points à 7/9 aux tirs et 11 rebonds pour 28 d’évaluation). Enfin, Charnay a eu plus de mal contre les Slovaques de Piešťany. L’équipe de Stéphane Leite était même menée à la pause (35-38) après un deuxième quart-temps compliqué (9-19). Mais le CBBS s’est bien repris avec un dernier quart-temps presque parfait (24-2). Mariama Daramy s’est distinguée (18 points à 6/10, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 25 d’évaluation).

Ce jeudi, l’ASVEL Féminin joue chez les Chypriotes de l’AEL Limassol alors que Lattes-Montpellier est en Lituanie pour affronter le Neptunas Klaipėda.