Angers toujours invaincu, Kariata Diaby (Bourges) parfaite aux tirs contre La Roche Vendée

Avant la 4e journée de La Boulangère Wonderligue, il ne restait plus que deux équipes invaincues en LFB. À la fin de cette dernière, il n’allait plus en rester qu’une seule, au terme de la confrontation entre Lattes-Montpellier et Angers. Et l’UFAB, 9e du dernier exercice, continue d’être la belle surprise de ce début de saison, avec une nouvelle victoire, à l’arraché cette fois dans l’Hérault (67-68).

Fin de série pour Lattes-Montpellier, La Roche Vendée n’a toujours pas gagné

Alors que les Angevines menaient de 6 points à l’entame de la dernière minute, le BLMA a eu l’occasion de l’emporter dans les derniers instants par l’intermédiaire de l’Olympienne Romane Bernies, auteure d’une interception mais pas du tir de la gagne. « Elles n’étaient pas à trois victoires en trois matchs par hasard, elles n’avaient rien à perdre ici », reconnaissaient la meneuse héraultaise après la rencontre, dans des propos rapportés par Midi Libre. L’UFAB en est désormais à 4 victoires en 4 matchs en Boulangère Wonderligue, et même si 6 succès en 6 rencontres en comptant l’EuroCup.

Même si Bourges et Basket Landes ne sont plus invaincues, ces deux équipes font parties des formations en forme sur ce début de saison. Les Tango n’ont laissé aucun espoir à La Roche Vendée (50-88), qui n’a toujours pas gagné en LFB, tout comme Villeneuve d’Ascq et Chartres. L’équipe d’Olivier Lafargue n’a pas été bousculée, à l’image du match à 100% aux tirs de Kariata Diaby (19 points à 7/7 aux tirs et 5/5 aux LFs). Moins d’écart mais tout autant d’aisance pour Basket Landes contre Landerneau (68-49), qui a mené l’ensemble de la partie ce dimanche. L’équipe bretonne a rendu la tâche bien trop facile aux Landaises en shootant avec une faiblesse abyssale à l’espace François-Mitterand (17/63 soit 26% de réussite aux tirs).

✅ – Les Landaises relancent la machine en s'imposant face à Landerneau ! Le score du match vous est présenté par notre partenaire Abeille Assurances Mont de Marsan – Saint-Sever 🤝 pic.twitter.com/VwNBZebgBm — Basket Landes (@BasketLandes) October 20, 2024