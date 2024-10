Antibes fait chuter le leader Boulazac, Fos enfonce Rouen

Le contingent de leaders a été divisé par deux en Pro B en l’espace d’un week-end ! 24 heures après l’impair de Pau à domicile contre Denain, Boulazac a également mordu la poussière à la maison. Pour sa dernière sans Angelo Warner, le BBD s’est incliné face à l’un des plus sérieux outsiders de ce championant, Antibes (69-72), auteur d’une prestation très sérieuse au Palio, à l’image des 30 points, 9 rebonds et 8 passes décisives partagés par ses deux meneurs Bubu Palo et Antoine Eito.

« On commence à trouver le rythme, les affinités commencent à être en place », se réjouit J.D. Jackson, l’entraîneur des Sharks, au micro de Sud Ouest. « On a eu un calendrier difficile avec des grosses équipes sur notre route comme Orléans, Pau. Chacun trouve son rôle petit à petit. On n’a pas su mettre les derniers lancers pour tuer le match mais on est dominant sur l’ensemble. On avait des intentions simples. Les 10 pros ont impacté le match. On est encore loin de ce qui est possible avec ce groupe. L’essentiel est d’avoir gagné. On mérite largement la victoire. »

Attendu dans le haut du tableau, aux côtés de Boulazac et Antibes, Rouen en est bien loin pour le moment. Même très loin… Le demi-finaliste du championnat, impressionnant en présaison, a concédé sa quatrième défaite d’affilée, battu à Fos-sur-Mer (67-75), la faute à une inconstance répétitive. « Si j’avais la solution face à cette irrégularité, je pense qu’on l’aurait déjà vu », lance Sylvain Delorme « On alterne le bon et le très mauvais. On donne le bâton pour se faire battre, ça se reproduit trop régulièrement… »

Surtout que les BYers étaient largement prenables, avec Mathieu Wojciechowski en quatrième blessé majeur (après Bouquet, Etou et Marie-Anaïs) et trois Espoirs sur la feuille de match. Mais Kevin Minar a offert de très bonnes minutes (4 points à 2/4, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions), symbolisant parfaitement l’engagement méridional, tandis que le pigiste Landing Sane a pu profiter des rotations réussites pour arroser à tout va, avec bonheur (22 points à 8/17, 8 rebonds et 3 passes décisives). « On essaye de ne pas se lamenter sur notre sort », clame Rémi Giuitta. « Je leur ai dit que je ne voulais pas entendre d’excuses. J’ai été impressionné par l’énergie et l’intensité déployées : je très fier de l’identité et de l’image qu’on a donné ce samedi. »

Une défaite qui fait mal au moral… Mais il faut se servir de tout cela pour rebondir ! Pour les plus curieux, le box-score : https://t.co/NH1ChGqvM1 pic.twitter.com/aP2XY8K9Wn — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) October 5, 2024

La 5e journée de Pro B :