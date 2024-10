Antoine Diot crucifie Évreux, Denain surprend Pau, le HTV et Chartres toujours à la peine

Les années passent, et certaines choses ne changent pas… Quand il s’agit de plier un match, Antoine Diot (1,93 m, 35 ans) laisse rarement sa part à d’autres. Dans le passé, le Bressan a pu climatiser certaines enceintes européennes comme l’Aris Salonique ou le Telekom Baskets Bonn. Désormais, c’est un peu moins prestigieux, mais tout aussi clutch de la part du meneur roannais qui a assommé le Palais des Sports Jean-Fourré, qui a cru pendant presque 40 minutes à un immense exploit de l’ALM. En tête pendant l’intégralité de la partie, Évreux a dû plier face à un dernier drive du plus gros CV de LNB. Un panier aux accents très strasbourgeois puisque Diot a débordé Bangaly Fofana sur la dernière possession, le tout sous les yeux de Paul Lacombe qui avait fait le court déplacement depuis Nanterre pour soutenir ses deux ex-coéquipiers. Mais ce come-back ligérien n’aurait pas été possible sans l’impact d’un ancien ébroïcien, Dylan Affo Mama, auteur d’un énorme money-time (18 points, 3 rebonds et 2 passes décisives).

🕐 QT4 (3,4 secondes à jouer) | Évreux 81-83 Chorale Antoine Diot tout en finesse ! Temps-mort ALM ! #ChoraleNation #ProB — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) October 4, 2024

Record offensif pour Ugolin et Demahis-Ballou, aux… rebonds pour Beyhurst

De fait, Roanne se maintient en tête du championnat (4v-0d), en compagnie de Boulazac, qui reçoit Antibes samedi, et de Blois, qui a explosé Nantes (108-75), avec 28 points à 11/15 en 20 minutes de Lucas Ugolin. Mais pas de l’Élan Béarnais, qui a connu un vrai impair en s’inclinant à domicile contre Denain (72-81), à créditer du gros coup de la journée. Lien Phillip a été le grand bonhomme de la soirée pour les Dragons (21 points à 6/12 et 6 rebonds).

En vous souhaitant un excellent week-end ! 🤩 pic.twitter.com/RArErKI1Ax — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) October 4, 2024

Désormais tous deux dotés d’un bilan de trois victoires en cinq matchs, Caen et l’Alliance Sport Alsace ont parfaitement capitalisé sur leur semaine à la maison. Le CBC et l’ASA ont enchaîné deux succès à domicile : après le HTV, l’équipe normande a fini par maîtriser Aix-Maurienne (77-72) tandis que les Bas-Rhinois ont eu le dernier mot contre Poitiers (80-77), où l’on notera notamment les 9 rebonds de Ludovic Beyhurst, maître du soir de la bataille aérienne à la Forest Arena du haut de ses 172 centimètres.

Champagne Basket enchaîne

Enfin, si tout va bien pour Caen, ce n’est pas tout à fait le cas pour les deux autres promus. Épatant en présaison, Hyères-Toulon ne parvient pas à trouver la bonne formule et a coulé à la maison contre le SCABB (79-99), lors d’un match qui ne colle pas du tout à la philosophie défensive de Jean-Louis Borg. Auteur d’un triste 0 d’évaluation, Moses Greenwood, pourtant si brillant à l’étage inférieur, incarne les difficultés varoises à franchir le cap entre la NM1 et la Pro B. A contrario, le bilan comptable de Chartres est tout aussi catastrophique (0v-5d) mais le contenu était bien plus encourageant ce vendredi : le CCMB a longtemps tenu tête à Orléans (81-83, 35e minute), porté par un Emmanuel Omogbo de gala (28 points et 10 rebonds), mais a fini par craquer (88-97). Avec 19 points à 5/10 en 20 minutes, Rudy Demahis-Ballou a battu son record en carrière. Varois et Euréliens sont désormais bien loin de leur compagnon de galère de la semaine dernière : victorieux à Poitiers mardi, Champagne Basket a passé la seconde contre Vichy (81-73). Si Guillaume Grotzinger a confirmé sa belle sortie pictavienne (11 points, 3 rebonds et 5 passes décisives en 15 minutes), Benoit Mbala (17 points à 6/9) fut bel et bien un ajustement réussi pour Vincent Dumestre au poste de pivot.

FIN DU MATCH Chartres : 88

OLB : 97 Victoire de l'OLB au terme d'une très belle rencontre face à Chartres ! 🔥 📊5 joueurs à 10 points ou + côté Orléans Rendez-vous le week-end prochain à Boulazac !#TousOLB pic.twitter.com/UxrX76eJPv — OrléansLoiretBasket (@OLB45) October 4, 2024

