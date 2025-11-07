Recherche
ELITE 2

Antibes privé de son capitaine pour un mois

ELITE 2 - Samir Gbetkom, le capitaine des Antibes Sharks, sera éloigné des parquets environ un mois à cause d’une blessure à l’aine. Une mauvaise nouvelle pour une formation antiboise déjà très limitée sur les postes extérieurs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Samir Gbetkom est sur la touche pour plusieurs semaines

Crédit photo : Cécile Thomas

Les Antibes Sharks vont devoir faire sans leur Capitaine Samir Gbetkom (1,91 m, 27 ans) pendant plusieurs semaines. Selon les informations de Nice-Matin, relayées par Clément Bigois, le combo camerounais souffre d’une blessure à l’aine qui devrait le tenir éloigné de la compétition environ un mois.

Un coup dur pour la dynamique d’équipe

Leader sur le terrain, l’international camerounais apportait son expérience et sa stabilité dans le jeu antibois avec ses 15,3 points, 3 rebonds et 2,5 passes pour 14,5 d’évaluation en 25 minutes sur 8 matchs de championnat. Lors du dernier match victorieux d’Antibes contre Challans (99-83), l’ancien Vichyssois avait été éblouissant avec son 31 d’évaluation en 31 minutes. Deuxième meilleur joueur statistique du groupe de J.D.Jakson derrière l’Américain Garlon Green, son absence risque de peser sur les prochaines rencontres du club azuréen.

Gbetkom, un cadre important dans le collectif sudiste (Photo Cécile Thomas)
PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Samir Gbetkom.jpg
Samir GBETKOM
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 27 ans (23/03/1998)

Nationalités:

logo cam.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
15
#59
REB
4
#175
PD
3
#120

Une base arrière décimée

Cette blessure tombe au plus mauvais moment pour Antibes. Déjà privés de profondeur sur la ligne arrière après le départ d’Antoine Eïto, les Sharks devront désormais compter sur un effectif très réduit sur les postes 1 et 2 avec seulement Gabriel Veras signataire de son premier contrat pro cet été, le jeune Jaime Diaz  issu du groupe Espoirs et l’Américano-Jamaicain Jagan Mosely débarqué sur la côte d’Azur il y a quelques semaines pour sa première expérience en France.

Les Antibois, 7e au classement (5 victoires et 3 défaites) sont en déplacement ce vendredi soir pour défier le SCABB,16e (3 victoires et 6 défaites) dans le cadre de la 10e journée d’ELITE 2.

Commentaires

