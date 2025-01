Antoine Rigaudeau préposé au tirage au sort de la Coupe du Monde U19, les Bleuets dans le troisième chapeau

Double vice-championne du monde juniors, successivement battue par les États-Unis en 2021 (avec Wembanyama) et par l’Espagne en 2023 (avec le duo Risacher – Sarr), l’équipe de France U18 ne sera pourtant pas tête de série lors du tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde. Elle ne sera pas non plus dans le deuxième chapeau. Non, elle figure au sein du troisième pot en compagnie de la Nouvelle-Zélande, du Canada et de la République dominicaine

La conséquence d’un EuroBasket U18 raté, ou du moins d’une défaite au moment où il ne fallait vraiment pas : vaincus par Israël en quart de finale (72-85), les Bleuets n’ont pas accroché le podium, malgré un bilan parfait par ailleurs. Et l’état des troupes n’incite pas à l’optimisme pour le Mondial puisque les fleurons de la génération 2006/07 (Nolan Traoré, Noa Essengue, Joan Beringer) risquent de faire l’impasse à cause de la Draft NBA.

En espérant tomber sur l’hôte suisse, véritable intrus du premier chapeau, les joueurs de Ruddy Nelhomme connaîtront leur programme ce vendredi. Pour l’occasion, ce sera Antoine Rigaudeau qui effectuera le tirage au sort au siège de la FIBA. Très sollicité pour son rôle d’ambassadeur de la LNB ces derniers temps avec le All-Star Game ou le Young Star Game, Le Roi sera accompagné sur scène par l’ex-sprinteuse suisse Sarah Atcho-Jaquier et Jonathan Kazadi, tout juste retraité de la sélection suisse, passé par la Betclic ÉLITE (Orléans) et la Pro B (Aix-Maurienne, Lille).

La Coupe du Monde U19 aura lieu du 28 juin au 6 juillet 2025 à Lausanne.