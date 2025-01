Les équipes de France jeunes connaissent leurs groupes pour les Eurobasket 2025

Il n’y a pas que les équipes de France A qui disputent un EuroBasket durant cet été 2025. Six équipes de France jeunes seront engagées en compétition, aussi bien masculines que féminines. Le tirage des poules de chacune d’entre elles a eu lieu ce mardi 28 janvier. On vous résume ce qui en ressort pour les Bleuets et Bleuettes.

Le programme des U16

Les U16 masculin seront en compétition du 8 au 16 août à Istanbul en Turquie. Leurs adversaires en poules seront la Slovénie, la Finlande et la Suisse. Pour les U16 Féminines, le tournoi aura lieu à Pitesti en Roumanie du 15 au 23 août. Elles y affronteront dans un premier temps la Roumanie, la Serbie ainsi que la Belgique.

Le programme des U18

Côté U18, l’équipe masculine jouera ses rencontres à Belgrade en Serbie du 26 juillet au 3 août. Leurs adversaires en phase de groupe : la Turquie, la Suède et l’Autriche. Chez les féminines, la France sera confrontée à la Serbie, Israël et le Monténégro. La compétition durera du 5 au 13 juillet à La Palma en Espagne.

Le programme des U20

Terminons avec les U20. L’équipe masculine, désormais coachée par Mickaël Hay, évoluera en Grèce à Héraklion du 12 au 20 juillet. Les joueurs de moins de 20 ans, vainqueurs de l’EuroBasket en 2024, tombent dans une poule au niveau très relevé avec la Serbie, la Slovénie et l’Islande. Quant à l’équipe féminine, les joueuses joueront à Matosinhos au Portugal. En poules, elles rencontreront la Slovénie, le Portugal et l’Allemagne.

Ces compétitions offrent aux jeunes joueurs l’occasion de se confronter à des équipes européennes réputées. Après les tirages, la prochaine étape sera les sélections. Comme souvent, la France pourra compter sur des générations de jeunes joueurs et joueuses bien préparés et ambitieux pour faire briller le drapeau tricolore sur le vieux continent. Une occasion de ramener quelques breloques et d’affirmer la puissance de la formation française.