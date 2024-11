Après 11 revers pour débuter, Villeneuve d’Ascq décroche sa première victoire de la saison !

La délivrance pour Villeneuve d’Ascq ! Ce mercredi 20 novembre, plus de deux mois après avoir lancé sa saison et au bout du 12e match, l’ESBVA-LM a enfin empoché sa première victoire de son exercice 2024-2025. Dans la compétition où elle a surpris tout son monde la saison dernière en arrivant jusqu’en finale, l’équipe nordiste a débloqué son compteur de victoires en l’emportant contre Polkowice (100-83).

🔥 𝗕𝗜𝗚 𝗪𝗜𝗡 🔥 Qu’elle fait du bien ! Les Guerrières s’imposent face à @PolkowiceBasket ce soir dans un Palacium en feu (100-83) et décrochent ainsi leur première victoire de la saison !#AllezLesGuerrières #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/BO4iIdmMa9 — ESBVA-LM (@ESBVALM) November 20, 2024

Une première victoire qui entretient l’espoir de voir le second tour !

Malmenées d’entrées de jeu, on se disait pourtant que les Villeneuvoises allaient voir se répéter un 12e scénario identique cette saison, celui d’un nouveau revers. Mais parvenant à remettre les compteurs à égalité à la pause (46-46), les partenaires de Kelsey Bone (18 points pour 27 d’évaluation) ont enfin été dans la peau de l’agresseur, plutôt que celui de la victime. Ainsi, portée par une Carla Leite en grande réussite (24 points à 8/13 aux tirs, 4 passes décisives pour 1 ballon perdu), Villeneuve d’Ascq avait le contrôle des débats à l’entrée des dix dernières minutes (77-69). Avec une adresse présente (11/31 à 3-points) et une belle application avec le ballon (8 ballons perdus), l’équipe de Rachid Méziane n’a cette fois pas laissé échapper ce qu’elle recherchait tant depuis le mois de septembre, le sentiment libérateur d’une première victoire.

Quelque peu tancé par leur président Carmelo Scarna après leur 6e défaite de la saison en championnat contre Charnay, les Nordistes ont su répondre de la meilleure des manières sur le terrain. En espérant que ce premier succès de la saison en appelle d’autres, notamment en La Boulangère Wonderligue, où l’ESBVA-LM est pour l’heure seule lanterne rouge. Et pourquoi pas de nouveau sur la scène européenne, puisque Villeneuve d’Ascq peut encore espérer rejoindre Basket Landes et Bourges au second tour, en cas de victoire à Saragosse et d’une défaite de Polkowice contre Fenerbahçe lors de la dernière journée.