Après 15 années à la tête des Bleus, Vincent Collet intègre la direction technique nationale

C’est officiel : Vincent Collet ne sera plus le sélectionneur de l’équipe de France masculine de basket. Comme annoncé, le technicien quitte son poste après 15 années à la tête des Bleus. Désormais, Vincent Collet va intégrer la direction technique nationale, en tant que conseiller spécial. La Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) a officialisé la nouvelle ce lundi 9 septembre à Paris.

Un nouveau rôle pour Vincent Collet 🤝 Après 15 années passées à la tête des Bleus, l'emblématique Coach a été nommé Conseiller Spécial auprès de la Direction Technique Nationale de la FFBB 🗣️#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 9, 2024

« C’était le bon moment pour ce clap de fin »

« C’est un peu plus qu’une page qui se tourne. C’est forcément beaucoup plus que cela » Et c’est bien normal au moment d’aborder l’histoire de Vincent Collet à la tête des Bleus. Ayant pris la tête de l’équipe de France en 2009 après plusieurs années comme assistant, il en est devenu le coach le plus victorieux de l’équipe nationale avec 179 victoires en 253 matchs coachés, deux records. Et en 14 campagnes internationales, ce sont huit médailles (une d’or, quatre d’argent et trois de bronze) qui ont été décrochées par Vincent Collet et ses sélections. « Ça fait 26 ans que je suis coach et j’ai eu l’immense honneur d’être le sélectionneur national », a-t-il salué. Avant d’ajouter un peu plus tard : « C’était le bon moment pour ce clap de fin. »

Vincent Collet, coach le plus victorieux de l'histoire des Bleus ✨ 𝟐𝟓𝟑 matchs dirigés 🧠

𝟏𝟕𝟗 victoires ✅

𝟖 médailles 💪

Champion d'Europe 𝟐𝟎𝟏𝟑 🏆

Double médaillé olympique 𝟐𝟎𝟐𝟏 et 𝟐𝟎𝟐𝟒 🥈#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/2TR8FqxIjo — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 9, 2024

Avec un nouveau chapitre qui s’ouvre, toujours auprès de la FFBB. Nommé conseiller spécial à la Direction Technique Nationale, Vincent Collet va notamment avoir pour mission de transmettre « une expertise sur la formation des joueurs et des coachs », explique Alain Contensoux, directeur technique national, ainsi que « réfléchir sur les projets techniques de nos structures, qu’il s’agisse des projets fédéraux ou sur les structures espoirs. » De nouveaux objectifs qui ravissent Vincent Collet – « Je suis heureux et fier qu’on me confie une mission comme celle-là » – qui n’a pas écarté reprendre le coaching dans le futur. À une exception pour l’ancien entraîneur du Mans, de l’ASVEL, Strasbourg et des Metropolitans 92 : « Je ne pourrais pas être le coach d’une équipe qui affronterait les Bleus. » Nous aussi, on aurait du mal à se faire à cette idée.

Propos recueillis à Paris par Maxime Bodilis.