Vincent Collet ne sera pas reconduit à la tête de l’équipe de France

Vincent Collet ne sera pas reconduit comme sélectionneur de l’équipe de France masculine. Après la finale olympique de Paris, perdue contre Team USA, le technicien normand avait indiqué qu’il avait « normalement terminé » sa mission à la tête des Bleus. La Fédération française de basketball (FFBB) vient de le lui confirmer selon nos informations.

Nommé sélectionneur de l’équipe de France masculine en mars 2009, Vincent Collet a été le coach le plus victorieux de l’histoire de l’équipe nationale. Outre ses huit médailles (une d’or, quatre d’argent et trois de bronze), il est aussi celui qui a le plus gagné de matches, avec également le meilleur pourcentage de victoires.

Les joueurs n’étaient pas contre sa prolongation

Si Vincent Collet n’a pas été reconduit au poste de sélectionneur, les joueurs actuels du groupe France avaient fait savoir qu’ils n’étaient pas contre la prolongation de l’ancien coach du Mans, de l’ASVEL, Strasbourg et des Metropolitans 92. Ils ont aussi fait part de leur intérêt à responsabiliser davantage Kenny Atkinson. Reste à savoir si un poste de sélectionneur sera compatible pour ce dernier avec celui de coach principal des Cleveland Cavaliers. Autrement, l’actuel coach de la JL Bourg Frédéric Fauthoux a déjà été reçu pour un entretien dans le cadre du recrutement du prochain sélectionneur.