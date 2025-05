Après 2023, l’AS Monaco à l’attaque de son 2e Final Four : « On a un sentiment de revanche »

Ce week-end du 23 au 25 mai, l’AS Monaco a potentiellement rendez-vous avec son histoire pour aller conquérir le Final Four de l’EuroLeague. La formation du Rocher a la possibilité de devenir le 2e club français à remporter la compétition, 32 ans après le Limoges CSP. Après 2023, l’ASM participe au second Final Four de son histoire, avec une entrée en lice face à l’Olympiakos ce vendredi 23 mai (20h).

Monaco connaît désormais la pression d’un Final Four

Si l’AS Monaco reste une équipe jeune en EuroLeague, elle n’est plus tout à fait novice dans la plus grande compétition européenne. Pour la 4e saison consécutive depuis son retour en 2021 après sa victoire en EuroCup, le club de la Principauté est parvenu à se qualifier pour les playoffs. Victorieux du FC Barcelone en quart de finale, Mike James et ses partenaires connaissent également l’enjeu et la pression émanant d’un Final Four, après leur première expérience en 2023. « Depuis, on a acquis plus d’expérience », indique Matthew Strazel. Un aspect que souligne également son ex-entraîneur Sasa Obradovic auprès de L’Équipe : « Monaco a aujourd’hui quelque chose d’inestimable, que nous n’avions pas il y a deux ans : l’expérience de ce moment ».

Effacer le souvenir douloureux d’un quart-temps cataclysmique en 2023

Comme en Lituanie deux ans auparavant, Monaco va défier l’Olympiakos en demi-finale du Final Four. L’ASM va tenter d’effacer le douloureux souvenir de Kaunas, où elle a vu ses espoirs de titre disparaître en l’espace d’un quart-temps. L’équipe de Sasa Obradovic avait complètement explosé dans le 3e quart-temps, perdu 2 à 27. Pourtant en tête à la pause (41-29), la Roca Team avait ainsi vu la rencontre complètement lui échapper (76-62).

En 2025, la régularité est toujours l’un des maux de l’AS Monaco, même depuis les prises de fonctions de Vassilis Spanoulis. Le technicien grec, qui connaît très bien son adversaire pour y avoir joué une dizaine d’années et remporté deux EuroLeague, insistera certainement sur la rigueur défensive que ses joueurs devront avoir pendant 40 minutes.

Le moment pour Mike James et Monaco, l’Olympiakos encore mieux armé qu’en 2023 ?

L’AS Monaco (4e de la saison régulière) a en tout cas un sacré défi à relever face au leader de l’exercice 2024-2025, l’Olympiakos. Lors des deux confrontations cette saison, chaque équipe est repartie avec une victoire, à chaque fois à l’extérieur.

Les deux formations sont les plus grosses écuries européennes des dernières années. L’AS Monaco est emmenée par Mike James depuis 2021, qui espère enfin remporter l’EuroLeague (après ses apparitions au Final Four en 2016 et 2023), lui le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition. Avec une colonne vertébrale orchestrée autour des Jordan Loyd, Elie Okobo Matthew Strazel et autres Alpha Diallo, les dirigeants monégasques ont encore fait des efforts supplémentaires pour aller chercher le graal européen en s’offrant Daniel Theis en cours de saison. Mais l’Olympiakos possède aussi l’un des effectifs les plus redoutables du Vieux Continent. Le club du Pirée a vu arriver l’arrière Evan Fournier en EuroLeague cette saison, tout en réussissant à faire revenir le MVP 2023, Sasha Vezenkov.

Coup d’envoi de la rencontre Olympiakos – Monaco ce vendredi 23 mai à 20h (heure française).