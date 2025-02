Après deux mois d’absence, Charles Kahudi de retour pour l’ASVEL

Au sortir de la trêve internationale de février, l’ASVEL peut de nouveau compter sur son capitaine, Charles Kahudi. Arrêté depuis la mi-décembre en raison d’une pubalgie, le joueur de 38 ans est annoncé de retour par Le Progrès. Il pourrait donc revenir sur les parquets à l’occasion du match d’EuroLeague contre le Panathinaïkos ce vendredi 28 février.

Dans sa dernière saison avec l’ASVEL, avant d’en devenir vraisemblablement le directeur sportif, Charles Kahudi a pris part à 6 matchs de Betclic ELITE et 13 d’EuroLeague. Si son apport terrain s’est considérablement réduit (13 minutes de jeu en moyenne), il apportera néanmoins une rotation supplémentaire à Villeurbanne, qui a sévèrement tiré la langue en ce début d’année 2025 (18 matchs, pour seulement 8 victoires). D’autant plus que Joffrey Lauvergne et David Lighty sont incertains pour cette reprise de l’EuroLeague.