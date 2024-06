Après François Wibaut, Elwin Ndjock en partance pour Rouen

Après François Wibaut (lire ci-dessous), un autre ancien pensionnaire du centre de formation de l’ASVEL en la personne d’Elwin Ndjock (2 m, 22 ans) devrait rejoindre le Rouen Métropole Basket (RMB), selon nos informations. Discret pour sa première saison en Pro B avec l’Alliance Sport Alsace, il tournait à 4,2 points, 2,2 rebonds et 0,6 passe pour 4,1 d’évaluation en 33 matchs.

Se faire une place en Pro B

En Normandie, l’ailier tricolore tentera de se faire une place durablement en deuxième division après avoir rapidement dominé la NM1 avec Lyon SO et surtout Andrézieux. L’arrivée probable du MVP du Trophée du Futur 2021 confirme la tendance : Sylvain Delorme, ancien coach du centre de formation de CB, et le RMB semblent vouloir constituer une équipe jeune.