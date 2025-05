Après la relégation de Chartres, Ahmed Doumbia va jouer les playoffs de la Basketball Africa League

Ahmed Doumbia va prolonger le plaisir en cette saison 2024-2025. Au sortir d’un exercice compliqué avec Chartres, relégué en NM1, le capitaine chartrain va donner un coup de main en BAL (Basketball Africa League). Il s’est engagé en faveur des Rivers Hoopers, une équipe nigériane, afin de disputer les playoffs de cette ligue, soutenue par la FIBA et la NBA.

A big welcome to Ahmed Doumbia. He joins #TheKingsMen for the Basketball Africa League Playoffs.

An experienced combo-guard who plays for the Guinea national team, helped his team qualify for the 2025 Afrobasket.

He has also played for various clubs in France.#BAL5 pic.twitter.com/Uj4qKQRaq8

— Rivers Hoopers (@RiversHoopers) May 23, 2025