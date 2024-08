Après le départ de Chery, l’ASVEL rapatrie Soana Lucet

Après le départ d’Alexia Chery pour raisons familiales, l’ASVEL a réussi à vite se retourner. Le club lyonnais a embauché une revenante, Soana Lucet (1,85 m, 37 ans), que l’on n’avait plus vu en LFB depuis 2021.

2021, c’est aussi la dernière fois, tout court, où la Néo-Calédonienne a eu un lien avec le basket français. Sélectionnée pour la Coupe d’Europe de 3×3, elle avait remporté la médaille de bronze avec les Bleues, quelques semaines après avoir contribué à qualifier l’équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle sortait alors d’une dernière saison en demi-teinte à La Roche Vendée (6,4 points à 37% et 2,5 rebonds), loin des moyennes qu’elle avait pu connaitre lors de ses débuts sous les couleurs du RVBC (10,8 points à 39%, 5,2 rebonds et 1,9 passe décisive).

Une carrière de globe-trotteuse

Depuis, l’ancienne intérieure d’Arras et Angers a repris son baluchon. Elle qui avait auparavant évolué en NCAA, en Belgique, en Australie et en Allemagne (double championne avec Wasserburg) a écumé quatre clubs entre la Turquie et Israël : Ankara pour débuter, puis Holon et Ramla, avant de retourner en KBSL, direction Antalya. Arrivée dans le club de la station balnéaire turque en décembre, elle s’est distinguée en championnat (9,3 points à 46%, 5,4 rebonds et 1,6 passe décisive), et a même pu croiser la route de Bourges en 1/8e de finale de l’EuroCup, pour un bilan compliqué collectivement (-78 en deux matchs) et individuellement (5,5 points à 29%, 3,5 rebonds et 4 passes décisives).

