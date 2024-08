Alexia Chery quitte l’ASVEL et met sa carrière entre parenthèses

Censée être la capitaine d’une ASVEL new look, Alexia Chery (1,90 m, 25 ans) était attendue en ce début de semaine à Mado Bonnet pour reprendre l’entraînement. Mais l’ancienne berruyère ne reviendra pas entre Rhône-et-Saône… Dans la foulée de la finale olympique, perdue d’un souffle contre les États-Unis (66-67), l’internationale a émis le souhait de mettre sa carrière entre parenthèses. « La direction a pris acte de ce choix tardif et a trouvé un accord avec Alexia pour la libérer de son contrat : le club travaille activement au remplacement de son ex-capitaine », écrit l’ASVEL.

⏸️ 𝑨𝒍𝒆𝒙𝒊𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒚 met sa carrière entre parenthèses et ne portera pas la maillot lyonnais cette saison. 🩷🤍 Merci Capitaine pour ces trois années ! ➕ d'infos ➡️ https://t.co/zHhmBRmCiF#ASVElles — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) August 20, 2024

Rhodanienne depuis 2021, liée à l’ASVEL jusqu’en 2025, Alexia Chery souhaitait se rapprocher de sa famille, soit son mari Valentin, actuel pivot du BCM. Après leur rencontre à l’INSEP, les deux amoureux ont toujours vécu à distance, entre Bourges et Paris, Lyon et Le Mans, Lyon et Gravelines… « Je voudrais remercier le club, ses dirigeants, les bénévoles et les supporters », indique l’intérieure. « Grâce à vous, j’ai passé trois superbes années à Lyon et j’ai eu la chance de gagner des titres et de vivre de très belles émotions. Merci à tous et à très bientôt ! »

Si elle soufflera sa 26e bougie dans deux semaines, la Mancelle a bouclé, avec sa deuxième médaille olympique, une première partie de carrière exceptionnelle à un si jeune âge. À 25 ans, elle a déjà allègrement passé le cap des 100 sélections en équipe de France (113 capes), est déjà montée sur six podiums internationaux (mais jamais sur la plus haute marche), a déjà été championne de France à deux reprises (2018 et 2023), a déjà remporté une Coupe d’Europe (2023) et a déjà été élué MVP de la saison en LFB. Rendez-vous dans un an, ou deux, pour la suite ?