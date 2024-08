Alexia Chery : « La déception est liée au scénario du match »

Alexia Chery s’est exprimée après la courte défaite de l’équipe de France contre Team USA (66-67) en finale du tournoi olympique féminin, ce dimanche.

« C’est un match incroyable, je pense que la déception est liée au scénario du match. Au fait qu’on ait joué contre elles pendant 40 minutes à fond, je pense qu’on a respecté le plan du match. On a fait le match qu’on voulait, maintenant ça s’est joué à un point, on sait pas que ça peut tomber d’un côté comme de l’autre. Donc c’est vrai que c’est super décevant de faire ça en finale, de perdre chez nous. Mais malgré tout on est fières de nous, on est fières du de notre parcours, de ce groupe, de ce qu’on a fait. C’est quand même un truc de fou, même si c’est dur de tirer du positif. »