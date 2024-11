Après le départ de Mathieu Boyer, le SLUC Nancy cherche « un poste 4-5 ou 4-3 »

Le départ de Mathieu Boyer vers Le Portel va forcément coïncider avec une arrivée au SLUC Nancy. Mais vers quel profil vont se tourner Sylvain Lautié et son staff pour ajouter une rotation à l’intérieur derrière le très dominateur Shevon Thompson ? Interrogé par L’Est Républicain, le technicien nancéien a donné quelques indices sur ses attentes concernant la future recrue du SLUC : « Un poste 4-5 ou 4-3, en fonction des opportunités ».

N’ayant que trois joueurs américains dans son effectif (Clemons, Washington et Walker), le SLUC Nancy a donc la possibilité de recruter un autre joueur US, ce qui élargit le champ des possibles pour le club lorrain. Dans leur rotation sur le poste d’ailier-fort, les Couguars comptent déjà Clément Frisch (2,01 m, 22 ans) et Zacharie Perrin (2,08 m, 20 ans). En attendant de trouver son nouveau joueur, Nancy devra régler une amende à chaque rencontre en raison de la présentation de seulement 9 contrats professionnels sur la feuille de match.