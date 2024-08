Après l’humiliation, les retrouvailles : un nouveau France – Allemagne en demi-finale

Décidément, l’affiche France – Allemagne est la grande mode de ces Jeux Olympiques 2024… Après quatre quarts de finale (le volley masculin et le handball féminin, déjà remportés par la France, puis le basket féminin et handball masculin, programmés mercredi), il y aura une demi-finale de basket masculin entre les Bleus et la Mannschaft (à 17h30).

Soit des retrouvailles, moins d’une semaine après la déroute de Villeneuve-d’Ascq, où les champions du monde ont marché sur les Français (85-71). « Ce sera un combat, une guerre : il faut être prêts à redonner 40 minutes de folie contre l’Allemagne », anticipe déjà Guerschon Yabusele. « Ils nous ont humilié au match précédent, on ne veut pas que ça se produise en demi-finale : on doit pouvoir reproduire ce qu’on a fait ce soir », tonne Mathias Lessort. Rendez-vous jeudi.

Le tableau des demi-finales :