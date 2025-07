Après Limoges, Mikko Larkas va coacher en Pologne

Propulsé entraîneur du Limoges CSP en janvier dernier, Mikko Larkas (44 ans) n’a pas été renouvelé par le Cercle Saint-Pierre malgré la réussite de sa mission : maintenir le club champion d’Europe 1993 en Betclic ÉLITE.

Remplacé par Dario Gjergja à Beaublanc, l’homme aux 5 victoires en 15 matchs avec le club limougeaud ne restera cependant pas sur le carreau cet été. Le technicien finlandais a été embauché par un cador du championnat polonais : le Trefl Sopot, champion en 2024, encore deuxième cette année.

44-letni @MikkoLarkas został nowym trenerem Trefla Sopot! 🆕 #plkpl Fin ostatnio prowadził Limoges CSP i zrealizował cel, jakim było utrzymanie we @LNBofficiel. Wcześniej pracował w SIG Strasbourg, z którym dotarł do finału Pucharu Francji oraz TOP16 BCL 🔙 Tervetuloa! 👋🇫🇮 — Trefl Sopot (@treflsopot) July 10, 2025

« Je veux réussir en Pologne ! »

« J’ai discuté avec plusieurs clubs, mais Sopot me semble être la meilleure option. Dès notre première conversation, j’ai eu l’impression que le club était géré de manière très professionnelle. Je sais que le championnat polonais est vraiment exigeant, et Trefl est un club avec une grande tradition. Je veux réussir en Pologne et bien me montrer dans les compétitions internationales. »

Lanterne rouge de la poule A d’EuroCup (1v-17d), Sopot n’a pourtant pas été renouvelé dans la petite sœur de l’EuroLeague et ne figure pas non plus sur le plateau de la Champions League. Ce qui ne laisse plus que la FIBA Europe Cup comme opportunité de se distinguer sur la scène continentale.

Choisi parmi 40 candidats

Engagé pour les deux prochaines saisons, l’ancien adjoint de Massimo Cancellieri à la SIG Strasbourg a été choisi par le club polonais parmi une quarantaine de candidats. « Nous avons reçu d’excellents retours à son sujet », assure le président, Marek Wierzbicki. « Il a passé deux saisons dans l’élite française. Lors de nos échanges, il s’est montré déterminé et clair dans ses idées. On sentait qu’il savait comment il voulait travailler et ce qui comptait pour lui. Il tient à se développer avec nous et à lutter pour les objectifs les plus élevés. Vu que nous sortons de plusieurs très bonnes saisons, la barre sera haute mais nous savons que notre nouvel entraîneur saura relever ce défi. »