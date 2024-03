Après Mike James, Monaco renégocie aussi le contrat de John Brown III

John Brown III (2,03 m, 32 ans) pourrait bien s’installer dans la Principauté sur le long terme. En effet, l’AS Monaco travaille à la prolongation de contrat de plusieurs de ses cadres, dont le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, Mike James. Mais aussi celle de son capitaine de la défense, John Brown III. En effet, selon le média espagnol Encestando, le contrat du trentenaire serait actuellement renégocié par les deux parties.

S’il devrait toujours être Monégasque la saison prochaine, en raison d’une année optionnelle, les dirigeants de la Roca Team souhaiteraient conserver John Brown III sur la durée. Clé de voûte de la défense monégasque, également leader par la voix, prolonger l’ancien joueur de l’UNICS Kazan serait une très bonne opération pour Monaco.

AS Monaco in negotiations for extending contracts with Mike James and John Brown III.

🏀Así están los contratos en el Mónaco, que negocia la renovación de James y de Brown, y en el Asvel Villeurbanne, donde todo apunta a enormes cambios en la plantilla

➡️https://t.co/xaMawAWlZO pic.twitter.com/Lw9C0OiLcG

— www.encestando.es (@webEncestando) March 19, 2024