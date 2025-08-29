Après plus de 10 ans en LNB, Paul Rigot va vivre sa première expérience à l’étranger

Après avoir écumé les parquets LNB pendant plus d’une décennie, Paul Rigot va connaître un petit tournant dans sa carrière professionnelle. À 30 ans, l’ailier va jouer jouer à l’étranger pour la première fois. Il s’est engagé avec Fuenlabrada, équipe de deuxième division espagnole.

✍️ Paul Rigot refuerza al Flexicar Fuenlabrada 🏀 Alero francés de 201 cm de altura, que cuenta con cinco temporadas en la máxima categoría francesa. ¡Bienvenido, Paul!👋 🌐 https://t.co/hmoH9EY1kP#FuenlADN pic.twitter.com/XW8x1y91QY — Flexicar Fuenlabrada (@BFuenlabrada) August 28, 2025

Un nouveau français en Primera FEB

Paul Rigot (2,01 m, 30 ans) va ainsi prendre la relève tricolore de Léo Westermann à Fuenlabrada, ancien club de Liga Endesa relégué en Primera FEB depuis quelques saisons. Le joueur d’Évreux ces deux dernières saisons a donc décidé de se tourner vers le challenge de l’étranger.

Passé par le Pôle France, l’ailier a passé quasiment autant de temps en Betclic ELITE qu’en ÉLITE au cours de ses douze saisons en LNB. Champion de France avec Limoges en 2014 pour ses premiers pas chez les professionnels, il s’est véritablement lancé dans le grand bain à Orchies en Pro B, avant de goûter à la première division à Monaco (2016-2017) et Antibes (2017-2019). C’est cependant lors de son premier passage à Évreux en 2019-2020 que le Sarthois va établir son exercice référence en LNB : 12,2 points à 54% aux tirs sur 23 matchs de Pro B.

Regoûtant à la Betclic ELITE avec Gravelines-Dunkerque et Blois, Paul Rigot était revenu depuis 2023 à l’ALM Évreux. La saison dernière en ELITE 2, il tournait à 12 points (46% aux tirs dont 38% à 3-points) en 25 minutes de jeu en moyenne. Mais après deux exercices ébroïciens éprouvants (relégation sportive, pépins physiques), l’ancien joueur des équipes de France jeunes va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en découvrant l’Espagne et la Primera FEB.