À l’étranger

Après plus de 10 ans en LNB, Paul Rigot va vivre sa première expérience à l’étranger

À l'étranger - Passé par de nombreux clubs dans l'Hexagone, que ce soit en Betclic ELITE ou ELITE 2, Paul Rigot va ouvrir un nouveau chapitre sa carrière. L'ailier de 30 ans va jouer pour la première fois à l'étranger, en Espagne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après plus de 10 ans en LNB, Paul Rigot va vivre sa première expérience à l’étranger

Paul Rigot à la découverte de l’Espagne à la rentrée.

Crédit photo : Tuan Nguyen

Après avoir écumé les parquets LNB pendant plus d’une décennie, Paul Rigot va connaître un petit tournant dans sa carrière professionnelle. À 30 ans, l’ailier va jouer jouer à l’étranger pour la première fois. Il s’est engagé avec Fuenlabrada, équipe de deuxième division espagnole.

Un nouveau français en Primera FEB

Paul Rigot (2,01 m, 30 ans) va ainsi prendre la relève tricolore de Léo Westermann à Fuenlabrada, ancien club de Liga Endesa relégué en Primera FEB depuis quelques saisons. Le joueur d’Évreux ces deux dernières saisons a donc décidé de se tourner vers le challenge de l’étranger.

Passé par le Pôle France, l’ailier a passé quasiment autant de temps en Betclic ELITE qu’en ÉLITE au cours de ses douze saisons en LNB. Champion de France avec Limoges en 2014 pour ses premiers pas chez les professionnels, il s’est véritablement lancé dans le grand bain à Orchies en Pro B, avant de goûter à la première division à Monaco (2016-2017) et Antibes (2017-2019). C’est cependant lors de son premier passage à Évreux en 2019-2020 que le Sarthois va établir son exercice référence en LNB : 12,2 points à 54% aux tirs sur 23 matchs de Pro B.

Regoûtant à la Betclic ELITE avec Gravelines-Dunkerque et Blois, Paul Rigot était revenu depuis 2023 à l’ALM Évreux. La saison dernière en ELITE 2, il tournait à 12 points (46% aux tirs dont 38% à 3-points) en 25 minutes de jeu en moyenne. Mais après deux exercices ébroïciens éprouvants (relégation sportive, pépins physiques), l’ancien joueur des équipes de France jeunes va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en découvrant l’Espagne et la Primera FEB.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Paul Rigot.jpg
Paul RIGOT
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 30 ans (10/02/1995)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
12
#40
REB
2,7
#137
PD
0,8
#203
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
pauldoux
Surprenant mais belle promotion
