Après six défaites de suite, Rousselle et Noua regagnent enfin avec Grenade

Grenade n’avait plus goûté à la victoire depuis début décembre et un 3e succès d’affilée face à Badalone. Six défaites se sont enchaînés depuis, dont une dernière lourde à Valence (120-94). Ce dimanche 19 janvier, le club andalou d’Amine Noua et Jonathan Rousselle a mis fin à cette série de 6 défaites consécutives, l’emportant 97 à 91 contre Saragosse.

Devant son public du Palacio de los Deportes (6 933 spectateurs), Grenade a notamment pu s’appuyer sur un 10-0 décisif dans les dernières minutes pour s’imposer. Amine Noua (2,02 m, 27 ans) a été maladroit (4/13 aux tirs, 5 ballons perdus) mais a fini 3e meilleur marqueur de son équipe (16 points) alors que Jonathan Rousselle (1,88 m, 34 ans) a été plus propre avec 8 points et 5 passes décisives pour 1 ballon perdu.

Avec cette 5e victoire de la saison, Grenade sort de la zone rouge, toujours à égalité de bilan avec Gérone et avec une victoire d’avance sur La Corogne et Thomas Heurtel.