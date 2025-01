Après son troisième trophée de joueur de la semaine, Maxime Raynaud cartonne encore contre Syracuse

Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) a encore signé une grosse rencontre (21 points à 7/17 aux tirs, dont 3/10 à 3-points, 15 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 35 minutes) dans la victoire de Stanford contre Syracuse (70-61) et Petar Majstorovic (4 points et 2/3 et 3 rebonds en 17 minutes). Le Cardinal s’est rendu la tâche facile en démarrant la rencontre par un 17-0. 17, c’est aussi le nombre de double-doubles cette saison pour Maxime Raynaud qui a reçu son troisième titre de joueur de la semaine ACC ce lundi 27 janvier.

🇫🇷Maxime Raynaud led his team to victory against a tough Syracuse squad, stuffing the stat sheet with a dominant performance : 21 points and 15 rebounds. A true double-double machine, and he’s showing no signs of slowing down !@maximeraynaud42 pic.twitter.com/5SUEovxKtG

