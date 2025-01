Après trois prolongations, Villeneuve d’Ascq remporte son 1/8e de finale contre l’Estudiantes !

C’était une soirée de folie à la salle Palacium de Villeneuve d’Ascq ! Dans un match au suspense haletant, l’ESBVA-LM a réussi l’exploit de renverser le club madrilène de l’Estudiantes en huitièmes de finale de l’EuroCup. Battues de 10 points à l’aller (75-65), les Villeneuvoises ont d’abord comblé leur retard, avant de livrer une bataille épique conclue par une qualification au terme de trois prolongations (108-90).

Un début de match sous tension

Privées de plusieurs intérieures, dont Héléna Ciak (retraite prématurée) et Maïa Hirsch (blessée), les Nordistes ont entamé la rencontre avec un effectif réduit à huit joueuses professionnelles. L’équipe a également dû composer avec le départ de la Croate Iva Slonjsak le jour même. Mais malgré ces obstacles, Villeneuve d’Ascq s’est lancée dans cette rencontre avec une énergie communicative.

Dès le début, Aminata Gueye a imposé sa loi dans la raquette, cumulant points et rebonds précieux. En moins de six minutes, les Villeneuvoises ont effacé leur retard de 10 points (17-7), avant de connaître un trou d’air rapidement exploité par les Madrilènes (17-16). Le deuxième quart-temps, intense et disputé, a permis à l’ESBVA-LM de reprendre l’avantage. Un panier au buzzer de Carla Leite (1,75 m, 20 ans) scellait une remontée spectaculaire à la pause (45-35), effaçant définitivement l’écart du match aller.

Une fin de match au bord du précipice

La mission paraissait presque accomplie lorsque les joueuses de Maxime Bezin ont creusé un écart de 16 points (57-41) dans le troisième quart-temps. Mais un passage à vide dans le quatrième acte, marqué par un terrible 0-11 encaissé sur sept minutes, a ravivé les espoirs madrilènes (67-63). Pourtant, dans les ultimes secondes du temps réglementaire, Carla Leite, avec un panier à 3-points et une faute convertie, a remis Villeneuve d’Ascq en selle, suivie d’un tir longue distance salvateur de Marie-Ève Paget.

Une bataille de titans en prolongations

S’ensuivit une véritable épreuve d’endurance : trois prolongations pour départager les deux équipes. À chaque fois, les Villeneuvoises trouvaient les ressources pour répondre à l’agressivité de l’Estudiantes. Finalement, le collectif nordiste a pris le dessus, infligeant un 11-0 fatal à des Madrilènes épuisées. Le Palacium exultait : Villeneuve d’Ascq venait de décrocher une qualification historique pour les quarts de finale.

WHAT. A. GAME. 😱@ESBVALM secure a spot in the #EuroCupWomen Quarter-Finals after an epic triple OT battle! 💪🔥

Face à Angers en quarts de finale ?



L’ESBVA-LM affrontera en quarts de finale le vainqueur du duel entre Angers et le Besiktas Istanbul (match retour ce jeudi). Avec cet exploit, les Villeneuvoises ont prouvé qu’elles conservaient de grandes ambitions pour cette saison malgré une première partie de saison chaotique, un changement de coach et moult départs au sein de leur effectif.