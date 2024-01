Après une semaine difficile, Monaco reprend confiance contre Baskonia

Après avoir vécu une première semaine de l’année tourmentée (deux défaites en EuroLeague et la suspension d’Elie Okobo), Monaco n’avait quasiment pas le droit à l’erreur face à Baskonia, sous peine de prendre du retard sur les membres du top 6. Dans un match au scénario offensif, donc moins favorable au club de la Principauté, c’est pourtant ce dernier qui l’a emporté en dominant la majeure partie de la rencontre et en restant solide dans les dernières minutes (93-83).

Mike James remporte son duel avec Markus Howard

Réduire cet affrontement entre Monaco et Baskonia au seul duel de flambeur entre Mike James (26 points à 9/19 de réussite aux tirs, et 7 passes décisives) et Marcus Howard (33 points dont 5/9 à 3-points) serait simpliste. Et pourtant, tout au long de ce mardi soir à Gaston-Médecin, les deux meneurs n’ont cessé de se renvoyer les points.

Après avoir déjà bien alimenté la marque en première période (11 points et 4 passes décisives pour James, contre 15 points pour Howard), les deux compatriotes vont chacun avoir leur période. Le meneur de l’ASM a frappé le premier, avec 11 points dans le 3e quart-temps, pour permettre à son équipe de créer un premier écart significatif (71-59, 30′). Une montée en température qui a visiblement chauffé le shooteur de Baskonia. Auteur de 10 points de suite pour débuter l’ultime période, ses 15 points finaux ont seulement permis au club basque d’espérer, mais pas de triompher, ni même d’égaliser.

Monaco a pu compter sur sa défense en fin de match

Car quand Baskonia est revenu tout près sur un dernier tir de Howard (86-83, 38′), Monaco a su renfiler son costume défensif, en provoquant notamment deux fautes offensives par l’intermédiaire de Jordan Loyd (2 points et 3 passes décisives) et John Brown III (4 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions). Des actions défensives déterminantes qui sont venues récompenser la belle alternance monégasque du soir, entre une adresse extérieure au rendez-vous (11/24 à 3-points), à l’image des 12 points bien venus de Yakuba Ouattara (4/8 à 3-points), et une domination dans la peinture (les 13 points de Motiejunas et les 8 points de Mam’Jaiteh ou encore l’activité des soldats Alpha Diallo et John Brown III).

Avec cette victoire, Monaco va pouvoir aborder un poil plus sereinement son déplacement au Panathinaïkos ce jeudi. Le souvenir du match aller est amer pour l’équipe de Sasa Obradovic, avec une défaite et une fin de match rocambolesque (90-91).

